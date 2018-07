Die deutschen Flughäfen brauchen mehr Geld, sie fordern eine Fluggastgebühr von den Luftfahrtgesellschaften, nicht mehr vom Passagier. Über ihre zuständigen Aufsichtsbehörden, die jeweiligen Landesverkehrsministerien, haben die bundesrepublikanischen Flughafendirektionen den Antrag gestellt, die Start- und Landegebühren um eine sogenannte Nutzlastgebühr zu erholen. Die Fluggesellschaften sollen ab April 1968 je Passagier im Inlandverkehr drei Mark an den jeweiligen Startflughafen bezahlen. Ausdrücklich weisen die Flughäfen darauf hin, daß der Fluggast, im Gegensatz zu der derzeitigen Praxis bei der Erhebung der Fluggastgebühr im Auslandverkehr in Höhe von fünf Mark, nicht direkt belastet werden soll. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Flughäfen (AdV) hatte einen ähnlichen Antrag beim Bundesverkehrsministerium schon zu Seebohms Zeiten vorgeschlagen.

Luftverkehrsgesellschaften wie auch Reisebüros haben die Erfahrung gemacht, daß die individuelle Gebühr, die jeder einzelne Fluggast zahlt, sich auf den Luftverkehr negativ auswirkt. Ob sie nicht sogar ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist, will in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ein Berliner Anwalt geklärt wissen. Es ist neben dem Antrag für den Inlandverkehr auch zugleich beantragt worden, ab April 1969 ebenfalls eine Nutzlastgebühr für Auslandflüge von den Fluggesellschaften zu verlangen. Damit würde die individuelle Gebühr, die seit einem Jahr jeder Passagier zu Beginn eines Auslandfluges entrichten muß, wegfallen.

Stärker als bisher wollen die deutschen Flughäfen die Fluggesellschaften an ihren hohen. Investitionen beteiligen, die durch den Einsatz der neuen Großraumflugzeuge erzwungen werden. „Durch den Einsatz von immer modernerem Fluggerät zwingen uns die Luftverkehrsgesellschaften zum modernsten Ausbau der Hafen“, erklärte Direktor Trautwein vom Flughafen Düsseldorf.

Sollte der Antrag der Flughäfen Erfolg haben, so ist kein Zweifel, daß die Fluggesellschaften die erhöhten Gebühren auf den Passagier abwälzen; die Flugpreise werden steigen. Zu dem neuen Gebührensystem wurde vom Bundesverkehrsministerium erklärt, daß bereits im Frühjahr 1967 auf der Montrealer Gebührenkonferenz von deutscher Seite ein bisher ergebnisloser Vorschlag gemacht wurde, alle zusätzlichen Gebühren dieser Art einheitlich auf internationaler Basis in die geltenden Tarife einzubauen. Eine ähnliche Form wie sie in London und bei den skandinavischen Flughäfen üblich ist und sich schon bewährt hat. Erst nach Hearings mit allen Beteiligten will das Bundesverkehrsministerium über endgültige Maßnahmen berichten.

Zunächst haben sich die Deutsche Lufthansa wie auch die British European Airways (BEA – Berlin-Verkehr) gegen die geforderte Inlandgebühr ausgesprochen. Sollte sie jedoch Wirklichkeit werden, würde man sich nur unter schärfstem Protest beugen. „No comment“, sagte PAN-AM-Direktor für die Bundesrepublik, T. B. Rodenbaugh, in Frankfurt, und als einstweilen nicht betroffen glaubt sich die Air France, solange nicht die Berliner Alliierte Luftfahrtbehörde einer solchen Regelung auch für den Berlinverkehr zustimme. Und in der Tat, Berlins Flughäfen wollen abwarten, wie sich Bundesverkehrsminister Leber entscheidet. Dann erst wird eine schnelle Reaktion in Berlin erfolgen. Inoffiziell sind sich heute schon die Beteiligten darüber im klaren, daß diese geforderte Nutzlastgebühr, sollte sie ab April Wirklichkeit werden, am Ende so oder so vom Fluggast gezahlt wird.

Letzter Ausweg für die Luftfahrtgesellschaften: Statt die Flugpreise zu erhöhen, könnten sie auf den kurzen innerdeutschen Strecken am Service sparen. Auf den heute üblichen Schnellimbiß würde der Fluggast gewiß verzichten.

G. W.