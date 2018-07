Inhalt Seite 1 — Fonds für Spekulanten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Investment-Sparen wandelt sein Gesicht. Einstmals ins Leben gerufen unter dem Blickwinkel der höchstmöglichen Sicherheit, in deren Genuß auch derjenige gelangen sollte, der nicht über genügend Mittel verfügt, um damit eine vernünftige Risikostreuung herzustellen, beginnt ein Teil des Investment-Geschäfts nunmehr stark spekulative Züge zu bekommen.

Dagegen schützt auch kein noch so strenges Investment-Gesetz, wie wir jetzt in den USA erleben. Ohne dagegen zu verstoßen, betreiben manche amerikanische Fonds eine Anlagepolitik, die inzwischen das Mißtrauen der Securities and Exchange Commission (SEC), der amerikanischen Kontrollbehörde erweckt hat. Es fiel bereits das Wort von „Exzessen der Spekulation“. Es wurden Hearings veranstaltet, die ans Licht brachten, daß viele Fonds dazu übergegangen sind, in Aktien solcher Gesellschaften zu operieren, die ein so geringes Kapital besitzen, daß schon eine relativ geringe Nachfrage oder wenig Angebot genügt, um die Kurse in jede gewünschte Richtung zu lenken. Solcher Praktiken bedienen sich meist solche Fonds, die so wenig Vermögen verwalten, daß sie der Aufsichtspflicht nicht unterliegen. Andere Fonds manipulieren über ausgefeilte Börsentechniken.

Wenn wir der Frage nachgehen, meine verehrten Leser, warum das Investment-Geschäft diese Wende genommen hat, müßte der geschäftliche Hintergrund der Investment-Unternehmen ausgeleuchtet werden. Das würde hier zu weit führen. Aber vereinfacht ausgedrückt ist die Lage so: Die Expansion der Fonds (und damit auch der Verdienst der Beteiligten) hängt weitgehend vom Neuabsatz der Anteile ab. Dazu bedient man sich Vertreter (die bei uns gern „Anlageberater“ tituliert sein wollen). Wer die höchsten Provisionen zahlt, kann sich die erfolgreichsten Vertreter leisten. Auf die Dauer werden aber auch tüchtige Vertreter nur eine gute Ware verkaufen können. Deshalb ist es wichtig, daß ein Fonds in den Erfolgslisten, wie sie jetzt überall veröffentlicht werden, möglichst an der Spitze steht. Das führt dazu, daß sich ein Anlage-Management nicht – wie früher üblich – überlegen kann, wie die ihm anvertrauten Kapitalien langfristig sicher und gewinnbringend anzulegen sind, es muß vielmehr kurzfristige Erfolgschancen wahrzunehmen versuchen, also vor allem in solchen Papieren investieren, die möglichst rasch möglichst hohe Kursgewinne bringen. Der Gesichtspunkt der Solidität tritt bei „Erfolgs-Fonds“ zwangsläufig in den Hintergrund.

Zur Ehre der soliden US-amerikanischen Anlagegesellschaften sei gesagt, daß ihre Angebotspalette meist mehrere Fonds mit unterschiedlicher Zielsetzung enthält, ähnlich wie bei den deutschen Anlagegesellschaften auch. Der Anleger kann wählen zwischen „Wachstum“ und „Einkommen“. Immerhin sind bei allen SEC-kontrollierten Fonds die Risiken begrenzt.

Bei Fonds, die in Länder ausweichen, in denen es keine Investment-Gesetze gibt, ist das jedoch nicht der Fall. Es ist nicht nur eine Frage steuerlicher Gesichtspunkte, warum Fonds auf den Bahamas, in Panama oder in anderen Steueroasen gegründet werden. Ebenso wichtig ist ihnen die Freiheit von allen Anlagebeschränkungen. Nun ist Freiheit im Anlagegeschäft nichts Verwerfliches. Aber mehr Freiheit bedeutet hier mehr Risiko. Einwände gegen diese schlichte Feststellung wie „bisher sind wir unseren Verpflichtungen stets nachgekommen“ oder „niemand hat sich bisher beklagt“ ziehen nicht, weil man in Kapitalfragen die Risiken tunlichst vorher erkennen soll, ehe das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Ich bin keineswegs der Meinung, daß Panama- oder Bahama-Fonds grundsätzlich als suspekt zu betrachten sind. Man muß nur wissen, mit wem man es dort zu tun hat und wie weit der Rahmen gesteckt ist, den auszunutzen die Satzungen erlauben. Ob man zu den Persönlichkeiten, die in den „Oasen“ Fonds betreiben, Vertrauen haben kann, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Haben sie an anderer Stelle in der Welt Namen, Ruf und Ansehen zu verlieren, dann kann man annehmen, daß sie ihr Prestige auch in den Oasen nicht aufs Spiel setzen werden.

Neuerdings gibt es Fonds, die sich von den Kapitalgebern praktisch einen Blanko-Scheck ausstellen lassen. Sie können nach den Satzungen jegliche Geschäfte machen, die nun einmal denkbar sind. Ein Beispiel dafür ist der „The New York Offshore Fund N. V., Curaçao. Seine Geschäftsführung liegt in den Händen angesehener Banken, wie S. G. Warburg & Co, London; Commerzbank AG; Schweizerische Kreditanstalt und Nederlandsche Handel Mattschappij, Trustkantoor Curaçao N. V. Dieser Fonds kennt nur ein Ziel: Kapitalzuwachs. In den Satzungen heißt es: „Die Gesellschaft wird die Vorteile, die sich aus ihrer günstigen steuerlichen Situation ergeben, wahrnehmen und kurzfristige Geschäfte durchführen, darunter Arbitrage-Transaktionen im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen von Gesellschaften. Die Satzung schließt weder Leerverkäufe noch die Geldaufnahme gegen Beleihung des Portefeuilles aus. Das Portefeuille soll sich nicht auf führende Aktien beschränken.“ Das ist ein Spekulationsverein, wie er im Buche steht.