Eine grundsätzliche Entscheidung traf der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel: Wer sich vieler Verkehrsvergehen schuldig macht, ist als Kraftfahrer ungeeignet. Die Straßenverkehrsbehörde darf ihm ohne vorherige Warnung den Führerschein entziehen. Bei der Entscheidung dürfen selbst geringfügige Verkehrsstrafen berücksichtigt werden, die nicht in der Flensburger Kartei eingetragen sind. Zehnmal falsches Parken pro Jahr kann also den Führerschein kosten.