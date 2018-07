gemäß § 11 des Hamburgischen Pressegesetzes vom 29. Januar 1965 (GVBl. I S. 15).

In Nr. 24 der Wochenzeitschrift „DIE ZEIT“ sind unter der Überschrift: „Das Pokerspiel des Henry Reichhold“ eine Reihe von unrichtigen Tatsachenbehauptungen über mich und die Reichhold Chemicals Inc. (RCI), White Plains, deren Aktionär, Chairman of the Board and Chief Executive ich bin, aufgestellt worden.

1. Unrichtig ist, daß die RCI im März verbindlich erklärt hatte, sie sei an der Übernahme von Aktien der Reichhold Chemie AG Hamburg nicht interessiert. Richtig ist vielmehr, daß die Reichhold Chemie AG Hamburg dieserhalben niemals bei der RCI angefragt hat und diese daher auch niemals eine verbindliche Erklärung, daß sie an der Übernahme von Aktien nicht interessiert sei, abgeben konnte und abgegeben hat.

2. Nicht richtig ist, daß ich den Aufsichtsratsvorsitz in der Reichhold Chemie AG Hamburg übernommen habe, weil ich mich in dieser Gesellschaft stark engagiert hatte.

Richtig ist, daß mein Engagement in der Hamburger Gesellschaft immer weniger als 5 Prozent meines gesamten Vermögens ausgemacht hat. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Reichhold Chemie AG Hamburg bin ich nur deshalb geworden, weil diese Gesellschaft früher ein Unternehmen meiner Familie war und weil man, ebenso wie in zahlreichen anderen Reichhold-Gesellschaften, auf meine Mitarbeit Wert gelegt hat.

3. a) Die Gründung der Oleonaphta Chemische Fabrik GmbH ist nicht unter meiner Federführung erfolgt. Ich habe nicht einmal den Anstoß zu dieser Gründung, die ich freilich gefördert habe, gegeben.

Zweck der Oleonaphta war auch nicht die Herstellung von Kunstharzdispersionen, sondern im Gegenteil die Einbeziehung einer vorgelagerten Produktionsstufe, um auf diese Weise die Rohstoffversorgung der Reichhold Chemie AG Hamburg zu sichern und deren Rentabilität zu erhöhen.