Was intensive Warnungen vor einem zu scharfen Tempo der deutschen Aktien-Hausse nicht geschafft haben, erreichte die Pariser Börse. Die Aussichten auf nachhaltige Kurssteigerungen bei den französischen Aktien führten dazu, daß ein Teil des spekulativ eingestellten deutschen Börsenpublikums ihre an den deutschen Börsen erzielten beträchtlichen Kursgewinne realisierte und das freigewordene Geld zum Erwerb französischer Papiere benutzte. Dieser Stellungswechsel löste in Paris eine beachtliche Aufwärtsbewegung aus. Die deutschen Käufe nahmen noch zu, als bekannt wurde, daß nach einem Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und Frankreich deutsche und französische Aktionäre hinsichtlich der Dividendenbesteuerung künftig gleichgestellt werden sollen. Damit tritt bei den französischen Aktien – so weit sie im deutschen Besitz sind – eine beträchtliche Erhöhung der Renditen ein.

Das nach Frankreich geflossene Geld fehlte an den deutschen Börsen. Eine weitere Dämpfung brachte der Korea-Zwischenfall, der besonders dem „kleinen Anleger“ deutlich machte, daß das Risiko niemals schläft. Durch Gewinnrealisationen auf der einen Seite und nachlassender Kaufbereitschaft andererseits kam es zu einem allgemeinen Rückschlag. Besonders ausgeprägt war er in den Papieren mit engem Markt, die allerdings in den Vorwochen überdurchschnittliche Gewinne erzielt hatten. Am besten fuhren jene Anleger, die sich bei ihren Kaufentscheidungen weniger von spekulativen Gesichtspunkten, sondern von langfristigen Erwägungen hatten leiten lassen. Bei den deutschen Standardaktien blieben die Kurseinbußen gering.

Die Investment-Fonds nutzten die „billigen Tage“ zur Anreicherung ihrer Bestände. Ihre Manager sind der Meinung, daß das deutsche Kursniveau keineswegs überhöht ist, es jetzt aber einer gewissen Konsolidierung bedarf. Sie wird erleichtert durch die Kapitalerhöhung der Farbwerke Hoechst. Nach den ersten Bezugsrechtnotierungstagen läßt sich noch nicht sagen, ob die Erwartungen jener in Erfüllung gehen werden, während des Bezugsrechtshandels junge Hoechster Aktien billig kaufen zu können.

Die deutsche Industrie scheint die Gunst der Stunde an der Börse nicht nutzen zu wollen. Jetzt wäre es möglich, zu für die Unternehmen günstigen Bedingungen neues Eigenkapital zu bekommen, jetzt wäre es auch für den Bund möglich, sich von weiteren Veba- und VW-Aktien zu trennen, um auf diese Weise die Defizitlöcher stopfen zu helfen. Die Industrie will nicht, weil sie gegenwärtig über genügend Mittel verfügt, und der Bund nicht, weil er durch Ideologien gehemmt wird. K. W.