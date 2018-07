Als Otto Griese Anfang des Jahres in Prag mit den drei tschechischen Schriftstellern Ludvík Vaculik, Ivan Klima und A. J. Liehm sprach, war Alexander Dubček gerade an die Stelle von Antonin Novotny als Erster Sekretär des ZK getreten. Einige Erwartungen, die Optimisten an diesen Umbruch knüpften, sind inzwischen tatsächlich in Erfüllung gegangen. Die Zeitung Literarní Novíny, die vorigen Herbst dem tschechischen Schriftstellerverband weggenommen und dem Kulturministerium unterstellt worden war, wurde zwar nicht zurückgegeben; aber er erhielt die Erlaubnis, eine neue Zeitung mit der alten Redaktion herauszugeben – sie soll Literarní Listy heißen und bald erscheinen. Auch durfte der tschechische Schriftstellerverband den Posten seines Vorsitzenden, der seit der Krise im Anschluß an den IV. Schriftstellerkongreß im Sommer unbesetzt geblieben war, nach eigenem Ermessen vergeben und ohne den Einspruch des Chefideologen Hendrych fürchten zu müssen. Zum Vorsitzenden wurde Professor Eduard Goldstücker gewählt, auch im Westen als ein Mann bekannt, dem engstirniger Provinzialismus zuwider ist (er trug wesentlich dazu bei, daß Kafka heute in der ČSSR nicht mehr verpönt ist). Seine Stellvertreter wurden Jan Prochazka, der wegen seiner oppositionellen Haltung im Herbst aus dem ZK ausgeschlossen worden war, und der Slowake Miroslav Valek – damit ist zunächst auch verhindert worden, daß sich der Schriftstellerverband in eine rein tschechische und eine rein slowakische Organisation spaltet. Schließlich wurde Jiří Hájek, der (zum Beispiel in der ZEIT) heftige Kritik an den oppositionellen Schriftstellern geübt hatte, von seinem Posten als Chefredakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift Plamen entfernt; sein Nachfolger ist Josef Skvorecky.

Der einzige, den ich nicht in seiner Wohnung aufsuchte, war A. J. Liehm. Wir trafen uns bei einem gemeinsamen Freund.

Liehms biographische Daten, nach seinen eigenen Angaben: Geboren 1924 in Prag, Realgymnasium, 1943 Abitur, Totaleinsatz. Seit 1945 vier Jahre lang leitender Redakteur der kulturpolitischen Wochenzeitschrift „Kulturni Politika“ (Chefredakteur E. F. Burian). Während dieser vier Jahre, von 1945 bis 1949, gleichzeitig Studium an der Hochschule für Politik und Soziologie. Seit 1948 auch im Außenministerium tätig, dort 1950 entlassen, dann Wehrdienst. Anschließend CTK (tschechoslowakische Presseagentur). Seit 1956 wieder im Außenministerium, in der Presseabteilung, und 1961 an der seit dem vergangenen Herbst verbotenen Zeitschrift „Literarní Novíny“. – Er übersetzte Sartre und Aragon, und er schrieb selber „Rozhovor“ (Das Gespräch), erschienen 1965, in 2. Auflage 1966.

Liehm gehört außerdem zu den bekanntesten Filmkritikern der ČSSR. Als solcher hat er die aufsehenerregende Entwicklung des tschechoslowakischen Films der letzten Jahre stark beeinflußt.

Frage 1: Waren Sie sich darüber im klaren, daß Ihr Diskussionsbeitrag zum IV. Schriftstellerkongreß im Westen eine solche Reaktion hervorrufen würde – und wie beurteilen Sie diese Reaktion westlicher Publikationen?

Liehm: Ich bin der Meinung, daß von westlicher Seite gar nicht mal so auf meinen Beitrag reagiert wurde als vielmehr auf sein Echo hier bei uns und auf seine späteren Folgen. Ich fand nämlich bis zum heutigen Tag keinerlei Anzeichen dafür, daß irgend jemand im Westen diesen Beitrag analysiert und direkt auf ihn reagiert hätte.

Das ist immer das gleiche Problem: Die Mehrzahl der westlichen Publikationen befaßt sich weit weniger mit dem, was gesagt oder geschrieben wurde, dafür aber um so mehr mit den Kreisen, die ein solcher ins Wasser geworfener Stein auf der Oberfläche zeichnet. Das ist eine unnormale Situation.