Der Vietnam-Krieg treibt in die Phase der Entscheidung. Ob nun die seit Wochen vorausgesagte Großoffensive des Generals Giap bei Khe Sanh tatsächlich kommt oder nicht – die kühnen Kommandounternehmen des Vietcong haben schon ausgereicht, das psychologische Gleichgewicht in Indochina über den Haufen zu werfen. Denn was sollen die Südvietnamesen von einer amerikanischen Strategie halten, die Ruhe und Ordnung nicht einmal in den Städten des Landes verbürgt? Wie kann man noch von „Befriedung“ reden, wenn in Saigon Straßenkämpfe toben und die amerikanische Botschaft gestürmt wird, während sich die US-Elitetruppen im Hochland festkrallen, wo es außer Dschungel nichts zu verteidigen gibt?

Nicht, daß Giap den Sieg schon in der Tasche hätte; so einfach ist das nicht. Aber den Amerikanern winkt er auch nicht. Sie haben in den letzten Monaten ihre Vietnam-Statistik auf Rechengehirne umfunktioniert, die ihnen prompt und zuversichtlich Erfolgschancen auskalkulierten. Jetzt sind die Computer-Träume zerronnen.

Noch ist die Wirkung des Schocks vom Dienstag nicht abzusehen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Amerikaner den Krieg aus lauter Verzweiflung und Erbitterung abermals auf eine höhere Stufe eskalieren. Aber wäre es ganz vermessen, darauf zu hoffen, daß nun die Einsicht in die Notwendigkeit von politischen Gesprächen auch im Weißen Haus Platz greift? Th. S.