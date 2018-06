Ehrliche Makler machen nicht viel von sich reden. Desto mehr zeugen ihre Werke für ihre geduldig ausgleichende Arbeit. Gunnar Jarring, der Friedensvermittler der Vereinten Nationen im Nahen Osten, hat in den wenigen Wochen seiner Mission mehr bewirkt, als selbst die kühnsten Optimisten vorauszusagen gewagt hätten: Die ägyptischen Kriegsgefangenen in Israel wurden bedingungslos freigelassen; Israel ist mit einer entmilitarisierten Zone an der Allenby-Brücke einverstanden; der Suezkanal wird geräumt (auch wenn die Ägypter aus Zorn über das jüngste Gefecht die Räumung „auf unbestimmte Zeit“ verschoben haben).