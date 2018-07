Ehrliche Makler machen nicht viel von sich reden. Desto mehr zeugen ihre Werke für ihre geduldig ausgleichende Arbeit. Gunnar Jarring, der Friedensvermittler der Vereinten Nationen im Nahen Osten, hat in den wenigen Wochen seiner Mission mehr bewirkt, als selbst die kühnsten Optimisten vorauszusagen gewagt hätten: Die ägyptischen Kriegsgefangenen in Israel wurden bedingungslos freigelassen; Israel ist mit einer entmilitarisierten Zone an der Allenby-Brücke einverstanden; der Suezkanal wird geräumt (auch wenn die Ägypter aus Zorn über das jüngste Gefecht die Räumung „auf unbestimmte Zeit“ verschoben haben).

Stück um Stück entreißt der hartnäckige Schwede seinen widerspenstigen Verhandlungspartnern Konzessionen, zwingt er sie, Teilpositionen aufzugeben. Noch liegt das Ziel, das ihm die Vereinten Nationen bezeichnet haben, in unabsehbarer Ferne: Weder wollen die Araber gewisse Realitäten anerkennen, noch machen die Israelis Anstalten, die Sinai-Halbinsel zu räumen.

Jarrings Bewährungsprobe kommt erst noch: Wenn die seefahrenden Mächte des Westens im Chor mit den Sowjets Israel bedrängen, den leergebaggerten Suezkanal für den internationalen Schiffsverkehr freizugeben und Nasser wie eh und je Schiffen unterm Davidstern die Passage verbietet, wird sich entscheiden, was der Kanal in den nächsten Jahrzehnten sein soll: Arterie Ägyptens oder Grenze Israels. K.-H. J.