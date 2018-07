Von Joachim Schwelien

Washington, im Januar

Die Entstehung internationaler Zwischen-, fälle läßt sich heute dank der Geschwindigkeit der Nachrichtenmittel und der Beredsamkeit der Akteure meistens so leicht nachzeichnen, daß die Bücher über den Ablauf schon geschrieben sind, bevor ihre Folgen abklingen. Die politischen Zusammenhänge und die verborgenen Ursachen werden dadurch verwischt; erst wenn Jahre später einer der intim Beteiligten indiskret wird oder die Historiker Zugang zu allen Unterlagen gewinnen, wird der Sachverhalt richtiggestellt.

So verhält es sich auch mit der Aufbringung des amerikanischen Erkundungsschiffes „Pueblo“ und seiner 83 Mann zählenden Besatzung durch die Nordkoreaner und der dadurch aufgeflammten Spannung. Obgleich ungezählte, sich völlig widersprechende Details über das Ereignis von beiden Seiten herausposaunt wurden, kann heute noch niemand mit Sicherheit sagen, ob der Kaperakt eine gezielte Provokation der Nordkoreaner war, darauf angelegt, die Vereinigten Staaten in Asien von Vietnam weg an eine zweite Front zu locken, ob die Amerikaner absichtlich oder fahrlässig in die Falle gingen oder ob gar sie die neue Krise entstehen lassen wollten, weil die gegenwärtige Administration im Wahljahr das Feuer nationaler Erregung unter ihren nur schwach dampfenden Kesseln benötigt.

Doch eines ist von vornherein sicher: das Zünden ist leichter als das Löschen. Die Vorgeschichte des Zwischenfalls erläuterte der amerikanische Chefdelegierte Arthur Goldberg vor dem Sicherheitsrat. Bewaffnet mit großen Seekarten und dicken Aktenbündeln berichtete er:

Im Jahr 1967 haben nordkoreanische Kommando- und Sabotagetrupps 566 Zwischenfälle an der Waffenstillstandslinie und auf südkoreanischem Gebiet hervorgerufen, bei denen 153 Soldaten und Zivilisten ums Leben kamen. Unmittelbar vor dem Zwischenfall mit der „Pueblo“ gipfelte diese Terrorwelle in der Entsendung einer 31 Mann starken Kommandotruppe, die angeblich den südkoreanischen Staatspräsidenten Park umbringen sollte, aber in der Nähe von Seoul fast völlig aufgerieben wurde. Die wachsende Zahl von Stoßtruppunternehmen der Nordkoreaner an der in Panmunjom mit dem Waffenstillstand vom 27. Juli 1953 gezogenen und auf beiden Seiten stark befestigten Linie am 38. Breitengrad, die Aufbringung vieler südkoreanischer Fischerboote vor den Küsten Nordkoreas in den vergangenen Wochen waren Warnzeichen genug. Die Amerikaner hatten auf der Hut zu sein und Vorkehrungen gegen massivere und herausforderndere Unternehmen der Nordkoreaner zu treffen. Das taten sie denn auch, unter anderem mit der Entsendung der „Pueblo“ an die nordkoreanische Ostküste in der ersten Januarhälfte – doch erstaunlicherweise ohne diesem Schiff die nötige Deckung zu geben oder sie wenigstens bereitzustellen.

Die jetzt im amerikanischen Kongreß vorgebrachte Auffassung, solche Spähschiffe sollten in Spannungszeiten aus den Krisengebieten herausgezogen werden, ist naiv. Die Aufgabe der Naval Intelligence Ships besteht – genau wie die der sowjetischen, als Fischkutter maskierten Spähboote, die im Golf von Tongking die amerikanischen Flugzeugträger, vor Guam die B-52-Bomber des Strategischen Luftkommandos, vor San Diego die Bewegungen der Pazifik-Flotte oder im Atlantik die Manöver von NATO-Verbänden beschatten – eben gerade darin, beim Heraufziehen von Gewitterwolken Aufschlüsse über die Absichten des Gegners zu erlangen.