Für die Kulturarbeit im Ausland müssen endlich tragfähige Grundlagen geschaffen werden

Das Goethe-Institut gehört, nimmt man alles in allem, zu den wenigen Institutionen, die sich in der kulturellen Selbstdarstellung der Bundesrepublik in anderen Ländern behaupten gelernt haben und für unser Land etwas zuwege bringen.

Jetzt, so hört man, drohe ein ernstlicher Konflikt zwischen dem Institut und dem Auswärtigen Amt. Vordergründig geht es um die materielle Gleichstellung der Mitarbeiter der vielen einzelnen Institute mit den Angehörigen des Auswärtigen Dienstes. Gemessen an den Auslandszulagen der Diplomaten, haben die Leiter der Institute, bisher 75 Prozent dieser Zulagen bekommen. Ihnen und den anderen Mitarbeitern der Goethe-Institute sollen nun neue Verträge angeboten werden, in denen die Auslandszulage mit lediglich 60 Prozent angesetzt ist. Von 14 Regionalbeauftragten der Institute haben 10 erklärt, sie würden solche Verträge nicht unterschreiben.

Ein Teil der Mitarbeiter hat sich vor einiger Zeit gewerkschaftlich organisiert, um gegenüber der eigenen Zentralverwaltung und gegenüber dem Auswärtigen Amt besser bestehen zu können. Bleibt es bei den Vorschlägen des Auswärtigen Amtes, droht dem Goethe-Institut und damit einem wichtigen Bereich unserer auswärtigen Kulturarbeit eine Personalkrise großen Ausmaßes.

Dies alles ist mehr als eine simple lohnpolitische Auseinandersetzung um ein paar Mark mehr oder weniger. Der Konflikt um die materielle Gleichstellung – der Bundestag hatte 80 Prozent Zulage empfohlen, was hingehen würde – ist nicht die Ursache, sondern nur ein wichtiger Anlaß zu der Vertrauenskrise, die sich zwischen den Auslandsinstituten und der Zentrale des Goethe-Instituts in München einerseits und zwischen der Führung des Instituts und dem Auswärtigen Amt andererseits abzeichnet. Es ist hohe Zeit, daß für die Kulturarbeit im Ausland endlich tragfähige Grundlagen geschaffen werden.

Das Zögern des Auswärtigen Amtes, eine auch nur relative materielle Gleichstellung der Mitarbeiter des Goethe-Instituts im Ausland zu erwägen, wird mit der Ebbe in der Bundeskasse begründet.

Niemand wird dieses Argument mit leichter Hand beiseite schieben. Aber es könnte überzeugender vorgebracht werden, wenn die Angehörigen des Auswärtigen Dienstes dann gleichfalls auf einen Teil ihrer Zulagen verzichten würden. Solange das nicht angeboten wird und die Gleichstellung der Mitarbeiter des Goethe-Instituts dennoch nicht erfolgt, kann man in der zurückhaltenden Verhandlungsort des Auswärtigen Amtes leider nur einreichen; dafür sehen, die vermeintlich größere Bedeutung; und Qualität des Auswärtigen Dienstes gegenüber der Kulturarbeit im Ausland auch durch eine unterschiedliche Bezahlung ausdrücken zu wollen.