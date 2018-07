Bremen Bis zum 24. März, Kunsthalle: „Ernst Barlach - das das druckgraphische Werk“

Rund 450 Lithographien und Holzschnitte, dazu Mappenwerke und illustrierte Bücher umfaßt die Dore-und-Kurt-Reutti-Stiftung, die Kunsthallen-Direktor Günter Busch in Empfang nehmen konnte und durch die Bremen in edlen hansestädtischen Barlach-Wettstreit mit Hamburg und seinem Barlach-Haus getreten ist.

Heidelberg Bis zum 28, Februar, Kunstverein: „Josef Scharl“

Scherl ist 1938 nach Amerika emigriert und 1954 in New York gestorben. Seit der Retrospektive, die 1964 die Galerie Nierendorf in Berlin veranstaltete, findet sein Werk eine immer stärkere Resonanz.

Köln Bis zum 15. Februar, Galerie Gmurzynska: „Akte aus dem 20. Jahrhundert“

Die Auswahl, die sich dank der Überfülle an einschlägigem Material beliebig erweitern ließe, enthält Beiträge der Klassiker (Matisse, Despiau, Pascin, Gromaire) sowie einiger Spezialisten surrealer Erotik (Bellmer, Delvaux, Schröder-Sonnenstern), auch Lincke, Berke, Lebenstein sind gut vertreten.

Recklinghausen Bis zum 25. Februar, Städtische Kunsthalle: „Gruppe Zebra“