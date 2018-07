Inhalt Seite 1 — Lernen statt schimpfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Künstler aller Disziplinen vereinigt euch – rettet das Revier!“ Diesen Aufruf verbreitete in diesen Tagen der junge Düsseldorfer Schriftkünstler Ferdinand Kriwet und bewies damit mehr Einsicht in die wirtschaftlichen Realitäten als die Mehrzahl der Bergassessoren: „Das Ruhrrevier ist auf Kohle gebaut. Kohle ist unrentabel geworden. Sie unter Tage abzubauen, um sie über Tage wieder aufzuschütten, ist wirtschaftlich ruinös. Soll aus dem Ruhrrevier kein Ruinenfeld werden, muß es sich wirtschaftlich verändern.“

Ob Kriwets Zukunftsperspektive genauso realistisch ist wie seine Lageanalyse, ist dagegen zweifelhaft, denn „als größte künstliche Landschaft Europas hat das Ruhrrevier die Chance, zum größten Kunstwerk der Welt zu werden... Neben einer wirtschaftlichen Strukturreform gewinnt das Ruhrrevier durch eine künstlerische. Die stillgelegten Schacht- und Förderanlagen, Silos, Maschinen und Fabriken erlauben zum erstenmal deren künstlerische Betrachtung... Las Vegas und die Alpen sind nichts gegen das Ruhrkunstwerk“.

Ob die Kumpel mitmachen? Bisher hieß es doch immer, sie seien unbeweglich, unwillig und zu stolz, um freiwillig an einem anderen Arbeitsplatz zu schwitzen als vor Ort. Der Mythos vom Bergmann, an dem die Interessenten so lange gesponnen haben, sei zu tief in ihren Herzen und Hirnen verankert. Auf eine einfache Formel gebracht: „Der Bergmann wählt lieber NPD, ehe er sich umschulen läßt.“ Mit dieser Parole wurde die deutsche Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen immer wieder erschreckt.

Das klingt bedrohlich in den Ohren der Politiker und gut in den Ohren der Kohle-Lobbyisten. Ihnen kann es nur recht sein, wenn die verängstigten Wahlstrategen in Bonn und Düsseldorf wieder darüber grübeln, ob es nicht besser sei, den Milliardenstrom der Subventionen weiter in den kranken Gruben versickern zu lassen, statt zuzusehen, wie sich das Revier in einen radikalen Hexenkessel verwandelt.

Aber exakte Untersuchungen sind stets besser als wilde Spekulationen. Ob die Bergarbeiter und ihre Frauen bereit sind, an einem „Gesamtkunstwerk Ruhr“ à la Kriwet mitzuarbeiten, ist zwar ungewiß. Ihre Bereitschaft, den wirtschaftlichen Strukturwandel durch Berufswechsel und Wohnsitzveränderung zu unterstützen, untersuchte dagegen das Arbeitsamt Dortmund in einer repräsentativen Umfrage. Es wandte sich an die arbeitslosen Männer und Frauen seines Zuständigkeitsbereichs aus der Bauwirtschaft, der Eisen- und Metallindustrie, dem Bergbau und dem Handel.

Die meisten arbeitslosen Männer wohnten schon immer in Dortmund und hatten ihre Arbeitsstelle bisher im Stadtgebiet. Die Hälfte von ihnen hatte früher einen Anmarschweg von weniger als eine halbe Stunde. Sie hatten auch keine große Erfahrung im Stempeln, denn 82 Prozent waren seit 1965 zum erstenmal ohne Job. Andererseits zeigte die Umfrage, daß die Befragten auch vor Beginn der Kohlenkrise nicht in einem Paradies gesicherter Arbeitsplätze gelebt hatten. Von denjenigen, die einen Beruf erlernt hatten, waren über die Hälfte, nämlich 52,3 Prozent, an ihrem letzten Arbeitsplatz nicht mehr im ursprünglich erlernten Beruf tätig.

Das ist eigentlich keine Überraschung und nicht einmal eine Besonderheit der Situation an der Ruhr. Ein ähnliches Ergebnis brachte schon der Mikrozensus im April 1964. Danach üben von den Erwerbstätigen in der Bundesrepublik 49 Prozent heute ihren ursprünglich erlernten Beruf nicht mehr aus, sondern versuchen ihr Glück heute in anderen Tätigkeiten.