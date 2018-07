Radfahr-Slalom mit Ballonstechen heißt der Sport, der bei den Jungen in der Nachbarschaft sehr beliebt ist. Jede daran teilnehmende Mannschaft besteht aus drei Jungen: einer fährt mit dem Rad eine Slalomstrecke, an deren Rand Luftballons liegen; der zweite sitzt auf dem Gepäckträger und sticht mit einem Stock in die Luftballons; der dritte schnorrt bei den Zuschauern Geld für die Mannschaftskasse.

Es gilt, möglichst schnell die Strecke zu durchfahren und dabei möglichst viele Ballons abzustechen. Das Ergebnis ist die Summe der zum Platzen gebrachten Ballons und der Geschwindigkeits-Punkte (wer schneller fährt, bekommt mehr Punkte).

Thomas, Manfred und Josef bilden eine solche Mannschaft. Sie wechseln sich ab. Wenn Thomas fährt und Manfred sticht, erzielt das Team ein schlechteres Ergebnis, als wenn Manfred fährt und Josef sticht. Besser noch ist die Kombination: Josef fährt und Thomas sticht. Von den drei Jungen ist jeder in genau einer der drei Disziplinen (Fahren, Stechen, Schnorren) der Beste und in genau einer anderen der Schlechteste. Manfred ist der Beste im Stechen oder der Langsamste im Fahren oder beides. Wer ist der beste Schnorrer? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Von links nach rechts lagen in der Reihe: Treff-König, Karo-Sieben, Pique-Dame und Herz-Bube.