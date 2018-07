Inhalt Seite 1 — Mit dem Auto unters Wasser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Anfang 1973 sollen die ersten Autos durch die Röhren des zweiten Hamburger Elbtunnels fahren können – mit der Gewißheit, auf einer Länge von 1,2 Kilometern drei Meter Sand und zwölf Meter Elbwasser über den Dächern zu haben.

Mit der Verwirklichung des seit 1960 diskutierten und insgesamt 3,2 Kilometer langen Elbtunnel-Projektes bekommt Hamburg den längsten Unterwasser-Straßentunnel Europas. In Japan mißt die längste Unterführung dieser Art 37 Kilometer.

Ungefähr 380 Millionen Mark wird die norddeutsche Version kosten, an denen sich der Bund mit 60 Prozent beteiligt. Fünf große Bauunternehmen haben noch auszuwertende Kostenvoranschläge für das von der Hamburger Baubehörde ausgearbeitete und konzipierte Vorhaben eingereicht. Der Tunnel bildet einen Teil der „West-Tangente“, die, die Innenstadt umgehend, Schleswig-Holstein mit Niedersachsen verbindet.

Hat man beim ersten Hamburger Elbtunnel noch den (unterirdischen) „Schildvortrieb“ als Bauverfahren anwenden können, so wird beim neuen Elbtunnel ein kombiniertes Verfahren notwendig. Die Elbe ist an der Stelle zwischen Waltershof und Othmarschen breiter und vor allem tiefer, so daß beim Schildvortrieb mit einem Überdruck gearbeitet werden müßte, dem nur wenige Menschen und dann nur für kurze Zeit widerstehen können.

So werden dann die drei Stahlbetonröhren mit einer Breite von je vierzehn Metern und einer Höhe von mindestens 7,50 Metern auf dem Trockenen gegossen – in zwölf Segmenten von je hundert Metern – dann einzeln verschlossen und nach dem sogenannten Einschwimmverfahren in den 10,50 Meter tief ausgebaggerten Elbsand eingelassen und aneinandergesetzt.

Zwischen den drei Fahrbahnröhren, die jeweils zwei Fahrbahnen beherbergen, befinden sich die Be- und Entlüftungsanlagen, die zum Absaugen der Auto-Abgase notwendig sind. Der gesamte Komplex im Flußbett hat dann eine Breite von 50 Metern. Während der Arbeiten im Stromgebiet, die in wenigen Monaten beginnen sollen, darf die Schiffahrt nicht behindert werden. Eine Fahrrinne von mindestens hundert Metern Breite wird ständig für die Frachter offenbleiben.