Düsseldorf

Mit ungläubigem Staunen nahmen Düsseldorfs Steuerzahler dieser Tage zur Kenntnis, daß das Netz der Steuerbürokratie offenbar so viele Löcher hat, daß ein paar raffinierte Gauner binnen kurzem ein Finanzamt um mehr als 11 Millionen Mark prellen können. Was war geschehen? Die Betrüger gründeten fünf Scheinfirmen für. den Export von Kohle und Stahl, täuschten einen Exportumsatz von rund 200 Millionen Mark nach Holland vor, ohne auch nur für eine einzige Mark Waren gekauft zu haben, und kassierten dafür vom Finanzamt Düsseldorf-Nord in mehreren Raten die Umsatzsteuervergütung. Ehe die Steuerfahndung ihnen auf die Schliche kam, waren die „Besitzer“ des Schein-Konzerns bereits über alle Berge.

Noch heute steht unter einem Klingelknopf in der Düsseldorfer Wittelsbachstraße 22 der Name „Hansa-Export“. Für diese Firma mietete die 25jährige ehemalige Friseuse Brigitte Glinga im Februar 1966 die Souterrainwohnung des Zweifamilienhauses. Über eine Kellertreppe erreicht man den Eingang zu den „Geschäftsräumen“. Ein schmaler Flur, Küche, Bad, WC, zwei niedrige, dunkle Büroräume von zusammen kaum dreißig Quadratmetern, das ist alles. Das Mobiliar: ein alter Schreibtisch, ein Sofa, ein winziger Aktenschrank. Ein paar Stempel liegen noch herum, „Versand“ „Export“, „Kohle“ steht auf ihnen, an der Wand hängt eine Karte der „Steinkohlenzechen des Ruhrgebiets“, in einem verstaubten Fach finden sich Quittungen in holländischer Sprache, Briefbogen und Rechnungsformulare, dazu ganze sechs Aktenordner, die meisten davon leer.

Brigitte Glinga – einzige Angestellte der Firma – machte sich sogleich an die Arbeit. Für zwei Mark Gebühren meldete sie ihre Kohlenexportfirma bei der Düsseldorfer Gewerbemeldestelle an. Beim Amtsgericht beantragte sie für 150 Mark die Eintragung ins Handelsregister. Dokumente, Bürgschaftserklärungen oder Bankbelege sind für beide Akte nicht erforderlich. „Die Höhe des Gewerbekapitals muß lediglich glaubhaft gemacht werden“, erfährt man bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, „man gibt sie dem Urkundsbeamten zu Protokoll.“

Schon im ersten Monat ihres Bestehens erreichte die „Hansa-Export“ einen „Umsatz“ von einer Million Mark. Eine gar nicht existierende Firma „Glückauf“ in Köln exportierte in ihrem Auftrag an eine weitere Scheinfirma in Amsterdam einige tausend Tonnen Kohle. Am 30. Mai 1966 schickte sich Brigitte Glinga zum ersten Male an, die Früchte des großangelegten Coups einzukassieren. Sie stellte beim Finanzamt Düsseldorf-Nord einen Antrag auf Umsatzsteuervergütung in Höhe von 75 000 Mark. Diese Umsatzsteuervergütung (0,5 bis 5 Prozent des Einkaufspreises der Waren) soll es dem Exporteur ermöglichen, seine Produkte im Ausland entsprechend billiger zu verkaufen, da sie durch Zölle zusätzlich belastet sind. Auf diese Weise soll die Konkurrenzfähigkeit deutscher Waren auf dem Weltmarkt gefördert werden.

Die siebenseitigen Vordrucke für die Umsatzsteuervergütung werden beim Finanzamt ohne jeden Beleg eingereicht. Die Firma muß in den 16 Spalten des Formulars lediglich die einzelnen Exportgeschäfte mit Datum, Abnehmer, Preis und Zollnummer aufführen. „Wenn jeder unserer 7000 Antragsteller auf Umsatzsteuervergütung seine ganzen Belege beifügen wollte, dann müßten ja ganze Möbelwagen anrollen“, erklärt Dr. Lochner von der Oberfinanzdirektion Düsseldorf diese Praxis. Lediglich bei der ersten Antragstellung findet eine Überprüfung der Firma an Ort und Stelle statt; ist sie erst einmal bekannt, „wird sie nur büromäßig bearbeitet.“

Am 15. Juni 1966 erscheint zum erstenmal ein Beamter des Finanzamtes Düsseldorf-Nord im Büro der „Hansa-Export“. Er bleibt einen ganzen Tag, entdeckt aber nichts Verdächtiges. Über seine Prüfungsmethoden schweigt sich das Finanzamt aus. „Etwas dürftig“, kommentiert Staatsanwalt Heydenreich das Prüfungsprotokoll. Schließlich hätten ja beim Geschäftsumfang der „Hansa-Export“ ganze Aktenschränke voller Ein- und Ausgangsrechnungen, Zahlungsbelege, Bankauszüge und vor allem Ausfuhrdokumente vorliegen müssen Der Beamte registrierte nichts. Auch die Tatsache, daß die „Hansa-Export“ nicht einmal im Telephonbuch stand, fand er offenbar nicht ungewöhnlich. Einige Akten hatte die klevere Brigitte Glinga freilich nicht ungeschickt gefälscht, wobei ihr eine längere Tätigkeit in einer Essener Bank zugute kam. Auf fingierten Frachtbriefen prangte neben dem Stempel „Zollamtlich abgefertigt“ auch das Dienstsiegel des Zollamtes II Dammerbruch. Daß der Prüfungsbeamte nicht feststellte, daß beide Stempel gefälscht waren, mag noch angehen – daß ihm aber nicht auffiel, daß das Zollamt Dammerbruch bereits seit 1961 nicht mehr den Zusatz „II“ trug, verwundert bei derart laxen Prüfungsmethoden nicht mehr. Brigitte Glinga hatte die entscheidende Hürde übersprungen. Am 20. Juni 1966 überwies ihr das Finanzamt die ersten 75 000 Mark.