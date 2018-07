Die Italiener phantasieren üppige Pfühle für Riesenzimmer, die Dänen konstruieren Wohnwerkzeuge, die Deutschen lassen sich, sofern sie nicht wacker an tristen Wohnzimmerschränken und wulstigen Sitzgarnituren bauen oder noch mehr Stilmöbel auf den Markt tragen, neuerdings mit der Farbe ein. Sie streichen und beizen und beziehen Sessel, Sofas, Kästen, Kisten, Schränke rot, grün, gelb, lila, rosa, blau. Auf die Jugend setzen, wenigstens auf Jugendlichkeit, und auf die Mode – das scheint die „junge Devise“ zu sein, vorige Woche zu besichtigen auf der Kölner Möbelmesse.

Sie ist es nicht nur bei den mediokren Tischlern. In Halle 13, der baden-württembergischen Festung, wo die Fahne der Qualität knattert, verteilte die designpreisgekrönte Bofinger-Produktion ihr modisches Feigenblatt, „Manifest“ betitelt und auf rotem Papier gedruckt. In knappen Sätzen würfelt der Verfasser mit den Wörtern Mode und Möbel: „Das Wesen von Mode und Möbel scheint sich zu widersprechen. Aber es ist nur ein Schein.“ Die das Zeitgemäße auf Mode reduzierende Lösung heißt: „Die Beziehung zwischen beiden könnte die Farbe sein.“ Sie wird praktiziert, indem etwa die Falttüren eines Schrankes beklebt werden.

Zur Auswahl stehen in mancherlei Farben Folien, matt, und Filz, wattewarm. Und selbstklebend: der Untergrund bleibt unbeschädigt und erlaubt den Wechsel à la mode oder bis man’s nicht mehr sehen kann. Während die Textilschöpfer schon zu sanfteren Tönen davongeeilt sind, setzt die Möbelbranche noch auf shocking.

Indessen scheint Margaret Duckett mit ihrer Anmerkung in der englischen Zeitschrift „Design“ recht zu haben: Das Mobilar sei gewiß fröhlicher geworden, aber jetzt sei das Stadium schon erreicht, wo man schnell abspringen möchte. Die Farbexplosion werde bald Müdigkeit hervorrufen und eine gewisse Immunität gegen Buntes.

Was gehäuft ins Auge geht, gefördert durch Serienfertigung und Publizität, kann einzeln freilich recht angenehm sein, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber darum geht es offenbar gar nicht. Ein Möbel, das mit der Mode gehen soll, muß verschwinden, wenn die Mode sich ändert. Wer da auf dem laufenden bleiben will, muß vom Gebrauchsmöbel zum Verbrauchsmöbel wechseln. Und in der Tat deuten sich neue Gewohnheiten an:

Das feine Zimmer, das, um die Einrichtung möglichst für Generationen zu schonen, nur dreimal in der Woche benutzt wurde, ist passé;

Pappmöbel (in Köln nicht zu sehen) finden für mancherlei Zwecke gewiß ihre Liebhaber und gewiß immer mehr;