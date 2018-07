Franz Barsig (43), Chefredakteur, stellvertretender Intendant des Deutschlandfunks und langjähriger Sprecher der SPD, wurde zum Intendanten des Senders Freies Berlin (SFB) gewählt.

Walter Becher (56), Bundestagsabgeordneter der CSU, wurde als Nachfolger des verstorbenen Bundesverkehrsministers Christoph Seebohm zum Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft gewählt. Becher, einst Redakteur der „Zeit“, der „Amtlichen Tageszeitung der NSDAP, Gau Sudetenland“, gehört dem rechtsgerichteten „Witikobund“ an.

Richard Boljahn (55), SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bremer Bürgerschaft seit 17 Jahren, mußte sein Amt nach den schweren Demonstrationen gegen die geplante Fahrpreiserhöhung der städtischen Verkehrsbetriebe niederlegen.

Fidel Castro (40), kubanischer Diktator, entfernte elf Spitzenfunktionäre aus ihren Ämtern in Staat und Partei, weil sie seine Konzeption des revolutionären Befreiungskrieges in Lateinamerika nicht teilten.

Alexander Dubček (46), Erster Sekretär der kommunistischen Partei der ČSSR seit dem 5. Januar, reiste als erstes nach Moskau, um dort die Reorganisation der Prager Parteispitze und die tschechoslowakischen Wirtschaftsreformen zu erläutern und das Konsultativtreffen der kommunistischen Parteien zu beraten.

Konstantin Kollias (67), nach dem griechischen Militärputsch am 21. April 1967 zum Ministerpräsidenten ernannt, mit König Konstantin nach dessen gescheitertem Gegenputsch am 13. Dezember nach Rom geflüchtet, am 7. Januar in sein altes Amt als Generalstaatsanwalt nach Athen zurückgekehrt, wurde seines Postens enthoben.