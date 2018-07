Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Die Anzeigen der schweizerischen Alideco fordern europäische Manager zu einer Immobilieninvestition eigener Art auf. Sie sollen Miteigentümer einer Insel, Bauherren eines Ferienhauses und Mitglieder eines exklusiven Klubs werden.

Zeichen des Klubs ist ein geflügelter Löwe, der seine Tatze auf ein großes A stützt. A steht für Albarella. Albarella ist ein italienischer Dialektausdruck für Pappel, ist der Name einer 528 Hektar großen, 5 1/2 Kilometer langen und 1 1/2 Kilometer breiten Insel, knapp 500 Meter vor dem Festland im Golf von Venedig gelegen. Albarella ist der Name eines Klubs, einer Idee sowie einer italienischen Finanzierungsgesellschaft und ihrer schweizerischen Holding.

Doktor Armando Pedrazzini aus Vacallo, Rechtsanwalt und Verwaltungsratspräsident der Neuen Bank AG in Zürich, entdeckte zu Beginn der sechziger Jahre die kleine Insel Albarella und war vom Zauber ihrer Einsamkeit angetan. Das Eiländchen diente im 17. und 18. Jahrhundert einigen venezianischen Patriziern als Jagdsitz. Ein aus dieser Zeit stammendes Haus ist erhalten und zur Zeit die einzige bauliche Sehenswürdigkeit dieses von Wacholder, wilden Oliven, Pappeln und Pinien bewachsenen Stücks Land. Es liegt im Schwemmland des Po und wird seit Jahrzehnten nicht einmal mehr landwirtschaftlich genutzt.

Pedrazzini fand finanzkräftige Gleichgesinnte. Nach italienischem Recht wurde eine Kommanditgesellschaft mit Namen Albarella S.A.S. gegründet, die 1962 zu einem nicht genannten Preis 411 Hektar der Insel erwarb. Die restlichen 117 Hektar – drei Kilometer Strand – bleiben im Besitz der staatlich-italienischen Demanio Marittimo. Die Albarella S.A.S. hat ein Kapital von 550 Millionen Lire, das sind 3,25 Millionen Mark.

Ungenannt bleiben wollen die Kapitalgeber. Sie gründeten am 10. Februar 1962 nach schweizerischem Recht die Albarella Beach Holding AG und übernahmen zu hundert Prozent die S.A.S.-Anteile. Die-Holding wiederum verfügt über 4 Millionen Schweizer Franken in Form von Tausend-Franken-Inhaberaktien.

Mit dem Erwerb der Insel ließen es die Holding-Aktionäre nicht bewenden. Flugs gründeten sie, am 23. September 1965, die Alideco S.A. – Albarella Island Development Company – mit Sitz in Chiasso im Tessin. Alles, was sich seitdem auf und um Albarella tut, geschieht auf Veranlassung dieser Alideco, die von cleveren Managern clever geleitet wird.