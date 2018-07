Bremen

Bremen nach einer Woche erbitterten Kampfes um die Fahrpreiserhöhung der Straßenbahn, nach Schülerdemonstrationen und Straßenschlachten, ging in die zweite Runde. Nach einer siebenstündigen Sondersitzung des Parlaments ließ sich der Präsident des Senats unter freiem Himmel vor einer aufgebrachten Masse von einem schmächtigen Zwanzigjährigen mit dem Ultimatum nach Hause schicken: entweder Aussetzung der erhöhten Preise innerhalb von 48 Stunden oder neue Demonstrationen.

Ein grotesker Zufall kam dem Senat in seiner bedrohlichsten Krise seit 1945 zur Hilfe: Die Bestürzung der Regierung über die eben erlittene Schlappe traf sich auf die Stunde mit der Bestürzung der Jungen über einen eben nu Drohungen errungenen Sieg. Domprediger Günther Abramzik witterte die Chance und übernahm noch einmal den Part des Vermittlers. Kurz vor Mitternacht brachte er ratlose Besiegte und ratlose Sieger an einen Tisch. Vor zwanzig Vertretern der Schüler und Studenten riskierte die Bürgermeisterin, Annemarie Mevissen, den Verzweiflungsschritt nach vorn. Sie machte klar: wenn die Landesregierung sich dem Ultimatum beuge, müsse sie die Verfassung brechen, die Senkung der Fahrpreise sei Sache der Legislative, die Exekutive besitze kein Haushaltsrecht. Die absurde Befürchtung, die Regierung habe sich in den festen Griff einer Handvoll junger Leute manövriert, wurde durch den beschwörenden Appell der Senatorin bestätigt: „Sie haben es jetzt in der Hand, den Senat zur Handlungsunfähigkeit zu treiben und ihn zu erpressen.“

Ihr Schachzug gelang. Nein, sagten die Sprecher der Jungen, einen „erpreßten, gesichtslosen“ Senat wollten sie nicht. Flugs distanzierten sie sich von dem Ultimatum. Hermann Rademann vom Unabhängigen Schülerbund bekam zornige Schelte von seinen Altersgenossen, weil er eben vor dem Rathaus dem Regierungschef „eine Aufforderung zum Verfassungsbruch“ zugemutet hatte.

48 Stunden lang überschlugen einander dann die politischen Aktivitäten Senat, Fraktionen, Kammern und Straßenbahn konferierten, die Schüler druckten besänftigende Flugblätter. Zu der ihm gesetzten Frist konnte’ Bürgermeister Koschnick dann, abgeschirmt von Parteifreunden, Politikern und den Schülervertretern wieder vor die Menge treten und erzählen: Die Preise werden korrigiert, zwar nicht sofort, aber bestimmt nach dem 5. Februar, wenn das Parlament getagt hat. Schülersprecher dankten der Regierung und kündigten an, man werde mit dem Senat in „permanenten Gesprächen“ bleiben.

Das Leck ist repariert, das Schiff hat wieder Wasser unter dem Kiel. Die Antwort auf entscheidende Fragen aber steht noch aus: Was ist von Preiserhöhungen zu halten, die schließlich unter massivem Druck zurückgenommen werden können, obwohl sie vorher „unumgänglich“, „genau durchkalkuliert“, „endgültig“ genannt worden sind? Und: muß künftig auf die Straße gehen, wer Recht will? Die Fahrpreise der öffentlichen Verkehrsmittel in Bremen werden nur für die demonstrierenden Gruppen gesenkt. Wer zu Hause blieb, ist der Dumme.

Einer der Bremer Oberen zog inzwischen die Konsequenz. Der starke Mann der Hansestadt, Richard Boljahn, SPD-Fraktionschef, hat sein Amt niedergelegt, nachdem ihn die Delegierten seines Ortsvorstandes aus dem Vorstand abgewählt hatten. Der eigenmächtige Mann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes von Bremen – auch er mußte sich den Schülern beugen.

Lilo Weinsheimer