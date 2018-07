Inhalt Seite 1 — Offene Karteikarten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder von uns hat irgendwo seine Karteikarte, bei der Krankenkasse, bei einer Versicherungsanstalt oder bei der Unfallversicherung, jedenfalls bei irgendeiner Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf der Grundlage einer feingesponnenen Rechtskonstruktion kann heute jeder Beamte des nächsten Verfassungsschutzamtes aus der Kartei herausziehen, was er für seinen Auftrag wissen will.

Der Paragraph 116 der Reichsversicherungsordnung aus Kaisers Zeiten macht es möglich. Danach sind alle juristischen Personen, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzen, zur Amtshilfe, zur Auskunftserteilung, verpflichtet. Die Bestimmung wurde unter Bismarck zwar nicht geschaffen, um etwa einer kaiserlichen Geheimpolizei zur Zeit der Sozialistengesetze die Arbeit zu erleichtern. Es ging einfach um die Amtshilfe zwischen den verschiedenen Versicherungsformen, die damals entstanden.

Heute ist das anders. Am 30. Mai 1950 erblickte in Schleswig-Holstein als erstem Bundesland ein Gesetz über die Errichtung eines Landesamtes für Verfassungsschutz das Licht der Welt. Da heißt es in Paragraph drei: Alle Behörden und auch „juristische Personen des öffentlichen Rechts“ müssen dem Verfassungsschutz Auskünfte erteilen, falls er das verlangt.

Da der Paragraph 116 der Versicherungsordnung im ganzen Bundesgebiet gilt, und die Landesgesetze über den Verfassungsschutz den gleichen Tenor haben, sind ihm die Karteien zugänglich. Nur wer in einer rein privaten Krankenkasse Mitglied ist, kann durch die Maschen der V-Leute schlüpfen, denn diese Versicherung ist keine Anstalt des öffentlichen Rechts.

Sonst aber gilt die Ansicht der Verfassungsschützer: „Der Paragraph 116 muß weit ausgelegt werden.“ Der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein, Ministerialrat Roland Schmidt, sagte es: „Im Grundsätzlichen kann man nicht genug erfahren.“

Etwas über Werftarbeiter bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft wollten seine Beamten jedenfalls wissen, als sie im Februar 1966 bei der Ortskrankenkasse der Fördestadt aufkreuzten. Der Werft war es bislang schlecht gegangen, jetzt hatte sie Marineaufträge bekommen. Das Verteidigungsministerium wünscht aber, daß Arbeitnehmer in Rüstungsindustrien nicht mit einem Sicherheitsrisiko belastet sind.