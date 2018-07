Das Sechser-Europa droht in seinen Milchüberschüssen zu ertrinken. Die Kosten des anschwellenden europäischen Milchstroms könnten der Gemeinschaft überdies den finanziellen Erstarrungstod in Aussicht stellen. EWG-Kühe liefern 40 Prozent mehr Milch, als die 185 Millionen Verbraucher kaufen wollen. Diesen Überschuß teuer zu lagern oder subventioniert in alle Welt zu exportieren, kostet den EWG-Agrarfonds in Brüssel jährlich 3,2 Milliarden, Mark.

Was da zu tun ist, leuchtet ein: Mit sinkenden Milchpreisen muß dafür gesorgt werden, daß weniger Milch angeliefert wird. Statt Milchkühe sollten die EWG-Bauern Schlachtrinder halten; denn Rindfleisch ist in der EWG wie überall knapp.

Doch nun nahen sie wieder, die schwankenden Gestalten. Frankreichs Agrarier und ihre Abgeordneten entdeckten die protektionistische Patentmedizin: Mit 2 Millionen Tonnen im Jahr importierte die EWG zuviel Fette aus der übrigen Welt. Diese Einfuhren müßten gestoppt und die eigenen Fette (Milch und Butter) verbraucht werden – dann sei alles in bester Ordnung.

Leider ist dem nicht so. Die EWG lebt von ihren industriellen Exporten, die rund 50 Prozent des Bruttosozialprodukts gegenüber 10 Prozent aus der Landwirtschaft stellen. Mit Fettlieferungen verdienen Europas Handelspartner Devisen für ihre industriellen Einfuhren. Eine protektionistische Agrarpolitik ist nach wie vor der schlechteste Dienst, den die EWG sich selbst erweisen kann. hb.