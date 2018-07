Zwar ist man in Paris schlecht auf die Vereinigten Staaten und insbesondere auch auf die amerikanische Wirtschaftspolitik zu sprechen. Aber das neue Programm des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Debré zur Ankurbelung der Konjunktur hat von den wirtschaftspolitischen Maßnahmen Washingtons viel gelernt.

Im besten Kennedy-Stil verbindet es Steuersenkungen zur Konsumanregung mit erhöhten Sozialausgaben und konjunkturfördernden Investitionen. Die am 15. Februar fälligen Einkommensteuer-Zahlungen für natürliche Personen werden um 15 Prozent gekürzt; Familienzulagen und Altersbeihilfen werden erhöht.

Außerdem sollen zusätzlich rund 10000 billige Wohnungen mit Staatszuschüssen gebaut und die staatlichen Investitionen beschleunigt werden. Dieses Programm wird die Staatskasse im laufenden Jahr rund 2 1/4 Milliarden, Mark kosten. Doch Debré wandelt nicht ohne Folgen auf Schillers Spuren – der Übergang zum deficit spending, zum Fehlbetrag im Staatshaushalt, ist unvermeidlich geworden. Plischs Methoden kosten auch in Frankreich Geld.

Niemand wird die Dringlichkeit dieser Maßnahmen bestreiten. Die französische Wirtschaft tritt seit Jahresbeginn auf der Stelle. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Zahl der Arbeitslosen ist jetzt auf rund 450 000 gestiegen.

Damit wächst auch die soziale Unruhe, mehren sich die Streiks. Frankreich fühlt heute die Wirkungen der internationalen Währungs- und Wirtschaftsstörungen, zu deren Entwicklung die anti-angelsächsische Politik der Franzosen erheblich beigetragen hat.

Wie in der Bundesrepublik stellt man auch in Frankreich die Frage, ob die jetzt verabreichten Spritzen ausreichen werden, um die gehemmte Expansion wieder in Gang zu bringen. Das erste Echo auf den Plan Debrés war allgemein günstig. Die Börse hat ihre Zustimmung mit einer starken Haussebewegung kundgetan; die Unternehmer begrüßen die erwartete Zunahme von Staatsaufträgen und den Konsumanstieg. Weniger begeistert ist die Arbeiterschaft, da die Löhne nach wie vor gedrosselt bleiben.

In Paris hat man begriffen, daß sich der wirtschaftspolitische Alleingang nicht bezahlt macht. Minister Debré hat daher, einen Brief an seine Kollegen in der EWG gerichtet, in dem er auf eine Koordinierung der Konjunkturpolitik in der Gemeinschaft dringt. Aber ebenso wichtig ist die Besserung der Beziehungen zu den Angelsachsen. ek.