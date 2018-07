Diesmal wurde die Rallye Monte Carlo von einem deutschen Fabrikat gewonnen – das ist seit 1960 nicht mehr vorgekommen! Damals siegte Mercedes-Benz, diesmal waren zwei Porschewagen vorn. In ihnen saßen aber keine Deutschen, sondern zwei Engländer und zwei Finnen. Wirklich freuen ob des Sieges kann sich also eigentlich nur die Autofirma, nicht aber der deutsche Rennsport. Ein Vorfall wirft noch einen Schatten auf den Siegesglanz. Der Franzose Lerousse lag mit seinem Renault noch an erster Stelle, als er gegen eine Schneebarriere fuhr, die Jugendliche auf der Fahrbahn errichtet hatten. Der Wagen prallte gegen die Bergwand und zerschellte. Leröusse und sein Beifahrer kletterten unversehrt aus dem zertrümmerten Fahrzeug.

Nachdem sich die deutsche Autoindustrie, insbesondere Mercedes-Benz, nicht mehr an Grand-Prix-Rennen beteiligt, freut sich das interessierte deutsche Publikum schon über einen solchen Rallye-Erfolg, selbst wenn die Piloten Ausländer sind. Den Porsche- Werken, die unter Leitung von Huschke von Hanstein Jahr für Jahr große Summen und ihr ganzes Engagement für den „kleinen“ Autorennsport einsetzen, ist der schöne Erfolg natürlich zu gönnen, dennoch sollte auch an den Fahrernachwuchs in den eigenen Reihen mehr gedacht werden. Daß heute die Deutschen beim großen Rennsport nur noch die Zuschauer stellen, beim kleinen wenigstens noch die Wagen, bei beiden aber die Rennfahrer fehlen, stimmt bedenklich.