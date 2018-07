Während General de Gaulle auf seinen Pressekonferenzen die „amerikanische Übernahme europäischer Industrien“ verdammt, gab seine Regierung jetzt grünes Licht für die Zusammenarbeit französischer und amerikanischer Interessenten bei der Ausbeutung der strategisch wichtigen Nickelvorkommen in Neu-Kaledonien. Damit hat ausgerechnet die nationalistische Fünfte Republik dem seit fast hundert Jahren bestehenden Monopol der zur Rothschild-Gruppe gehörenden Le-Nickel-Gesellschaft ein Ende gesetzt.

Neben Le Nickel wird jetzt auch eine französisch-amerikanische Bergwerksgesellschaft die großen Vorkommen der Pazifischen Insel abbauen. Auch das neue Unternehmen bleibt allerdings unter französischer Kontrolle. 60 Prozent seiner Aktien liegen bei dem staatlichen Bureau des Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), dem Chemie- und Aluminiumkonzern Ugine-Kuhlmann und bei der Banque de Paris et des Pays Bas. Die restlichen 40 Prozent der Anteile werden von der International Nickel Company of Canada übernommen, -ne.