Der physikalisch gleiche Reiz tut nicht jedem gleichermaßen weh. „Qualität und Intensität des Schmerzes“, so faßte der namhafte kanadische Schmerzforscher Dr. Ronald Melzack neuere Ergebnisse zusammen, „wird beeinflußt von der Vergangenheit des Individuums, der Bedeutung, die er der schmerzverursachenden Situation beimißt, seinem Geisteszustand, seinen gegenwärtigen Gedanken und Befürchtungen wie auch seinen Hoffnungen für die Zukunft.“

Das Schmerzerlebnis ist aber auch abhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe, wie Dr. Richard A. Sternbach von der Wisconsin-Universität nachwies. Der Mediziner warb durch Zeitungsannoncen sechzig Hausfrauen an, die sich gegen Entgelt elektrisieren ließen. Es waren je 15 „Yankees“ britischer Abstammung (Protestantinnen), deren Großeltern bereits in Amerika geboren waren, Irinnen, Italienerinnen (römisch-katholisch) und Jüdinnen (orthodoxe und konservative), deren Eltern in die USA eingewandert sind.

Diese Versuchspersonen erhielten nun elektrische Reize steigender Stärke und mußten angeben, wann sie den Reiz gerade eben als schmerzhaft und wann sie ihn als unerträglich empfanden. Auch Herzschlagfrequenz, Hautwiderstand, Wangen-Temperatur und Atmung wurden während des Experiments aufgezeichnet. Die Volksgruppen reagierten einwandfrei unterschiedlich. Sachlich-nüchtern durchstanden die Amerikanerinnen den Test. Mannhaft unterdrückten die Irinnen jeglichen Ausdruck des Schmerzes, der sich auf ihre Züge drängen wollte. Die Jüdinnen waren in Sorge über mögliche Nachwirkungen der Prozedur. Italienerinnen baten zeitig um ein sofortiges Ende der Pein.

Ärzte, so kommentiert Dr. Sternbach das Ergebnis, sollten derartige Unterschiede im Schmerzempfinden berücksichtigen, um ihre Patienten nicht mißzuverstehen und sich etwa das Vertrauen zu verscherzen mit der generalisierten Behauptung, es werde jetzt nur ein kleines bißchen wehtun. Wenn aber die Völker so unterschiedlich empfinden, mag nebenbei auch des preußischen Philosophen Immanuel Kant Verhältnis zum Schmerz – er vertrieb sein Zahnweh durch konzentrierte Denkübung – im neuen Licht erscheinen. G. A. H.