Von Klaus Budzinski

Wo fängt man an, wenn man übers Kabarett schreibt, und wo hört man auf, zeitlich wie sachlich? Hebt es an mit der auf Papyros geritzten Satire gegen die Herrschenden, und läuft es aus mit dem in Kunstharz geritzten, nicht unbedingt gegen die Herrschenden gerichteten Chanson?

Fragen, die sich jedem stellen, der dieses schillernde Genre zu einer festgefügten „Kulturgeschichte“ bändigen will. Fragen, die sich nicht definitiv beantworten lassen, weil sich das Kabarett in ständig wechselnder Dosierung aus den Fasern vieler Künste um den Hauptstrang des polemischen Geistes bündelt und sich dann und wann wieder in sie auffasert.

Eine Kulturgeschichte des Kabaretts kann also wenig mehr tun als Entwicklungslinien nachzeichnen und die verhältnismäßig kurze Zeit der Bündelung zu dem, was wir seit der Gründung des ersten Cabarets vor siebenundachtzig Jahren in Paris Kabarett nennen, näher beschreiben. Und kritisch werten. Denn nicht nur das Kabarett „zerfällt“ in seine geborgten Bestandteile, auch die Kabaretts unterteilen sich in literarisch bemühte und platt amüsierende – wenn der Betrachtende Glück hat. Meist hat er es nicht und muß sich mit Mischformen auseinandersetzen. Er kommt also um Analyse und Kritik nicht herum.

Daran aber hapert es bei einer Neuerscheinung, die alles, was sich noch im entferntesten mit dem Kabarett berührt, vor dem Leser ausbreiten will und darüber vergißt, den Begriff selbst an all seinen fortwährend neuen Ausprägungen immer wieder zu überprüfen –

Heinz Greul: „Bretter, die die Welt bedeuten“ – Die Kulturgeschichte des Kabaretts; Verlag Kiepenheuer 81 Witsch, Köln; 570 S., Abb., 60,– DM.

Um nicht die alten Griechen mit der Erfindung auch des Kabaretts zu bemühen, folgert Greul aus ägyptischen Papyros-Karikaturen, daß es schon im dreizehnten vorchristlichen Jahrhundert Polemik auch in Wort und Lied gegeben haben muß. Schön. Aber wenn er, dann doch zu den Griechen gelangt, das Satyrspiel an Kategorien aus der christlichen Zeit mißt und „Gott Satyr“ (der nie existiert hat) mit dem „abgefallenen Geist“, ja mit dem Antichrist gleichsetzt, verkennt er außer dem Wesen der griechischen Komödie das der Satire überhaupt.