Von Wolfram Siebeck

Nach Kapstadt wurde jetzt London zum Schauplatz einer Aufsehen erregenden Operation: Britischen Couturiers gelang es, dem im Sterben liegenden Minirock einen Stoffstreifen anzunähen, der einem anderen Rock entnommen war. Der so auf Wadenlänge gebrachte Patient liegt zwar noch in einer Glasvitrine der Kings Road, die Modeschöpfer hoffen aber zuversichtlich, ihn schon in kurzer Zeit auf die Straße entlassen zu können.

Der Stoffspender, ein ausgestellter Minirock, war nach Aussagen der Operateure zur Zeit der Stoffverpflanzung so gut wie tot und hatte keine Chance mehr, noch verkauft zu werden.

Auch in Paris steht ein Schneiderteam bereit, ähnliche Operationen am schenkelfreien Rock vorzunehmen.

Damit ist ein jahrealter Traum der Modeindustrie in Erfüllung gegangen: der – wenn auch nicht nahtlose – Übergang von einem Stil zum anderen.

Ein so rascher Wechsel der Rocksaumlänge bringt jedoch nicht nur stilistische Probleme mit sich. So herrscht Unklarheit unter den Konfektionären, wann ein Rock unverkäuflich ist und für eine Stoffverpflanzung freigegeben werden kann. Läßt es sich moralisch rechtfertigen, ihm die Chance zu nehmen, im Ausverkauf einen – wenn auch reduzierten – Preis zu erzielen? Diese Frage stellen sich vor allem die Modesalons, die bisher mit branchenüblicher Liebe noch die ältesten Ladenhüter zu verkaufen trachteten.

„Verfrüht“ – ist denn auch das apodiktische Urteil Münchener Boutiquen zur Londoner Operation. „Wir hoffen zuversichtlich, im Frühjahr noch eine ganze Mini-Kollektion an unsere Landkundschaft abzusetzen“, heißt es auf der Leopoldstraße, und auf der Düsseldorfer Kö glaubt man: „Der lange Rock verwandelt seine Trägerin in einen Antikörper. Das wollen unsere Kunden nicht.“