Die British Petroleum (BP) wird in England die erste europäische Tankstelle ohne Personal eröffnen. Die Anlage besteht aus Münztanks und Notentanksäulen, Kasse und Verkaufsraum gibt es nicht mehr. Shell und BP (die Gesellschaften arbeiten in England zusammen) betrachten die erste unbemannte Tankstelle als Teststation: Sie wollen herausfinden, ob die Kraftfahrer auf persönliche Bedienung und Beratung verzichten. In Deutschland zeigt sich eine entgegengesetzte Entwicklung: Tankstellen entwickeln sich mit dem Verkauf von Schallplatten, Textilien, Spielzeug und Autozubehör mehr und mehr zu Warenläden.