Der optische Eindruck wird durch die Zahlen bestätigt: Für Waschmittel wird in der Bundesrepublik intensiver geworben als für andere Produkte. So betrug der Werbeaufwand 1966 bei Waschmitteln 14,3 Prozent des Umsatzes. Auf dem zweiten Platz liegen Seifen mit 13,9 Prozent. Es folgen Kosmetika (10,9), Spirituosen (10,6) und Zigaretten mit 6,4 Prozent. Auf dem amerikanischen Markt sind dagegen Kosmetika mit 14,2 Prozent Anteil des Werbeaufwands am Umsatz Spitzenreiter.