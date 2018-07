Der Betriebsleiter der Jennerbergbahn, der 56jährige Ingenieur Herbert Klein aus Königssee bei Berchtesgaden, sieht einem Prozeß entgegen, der den am Wintersport verdienenden Unternehmern in den bayerischen Bergen einiges Unbehagen bereitet. Es geht um die Sicherheit auf Skipisten und die Pflichten von Lift- und Bergbahngeschäftsleuten. Die 2. Strafkammer des Landgerichts Traunstein grübelt noch über den Akten. Ein Eröffnungsbeschluß ist bisher nicht erlassen, zu gleicher Zeit und seit langem denken Juristen im Münchener Innenministerium darüber nach, wie der Verkehr auf den Pisten gesetzlich sicherer gemacht werden kann, wie Haftungsbestimmungen begründet werden können, wie das skifahrende Publikum auf dem Wege bergab vor Schaden bewahrt werden kann. Nicht zuletzt sollen die Zuständigkeiten auf den Pisten geklärt werden.

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Traunstein hat gegen Klein Anklage erhoben. Sie beschuldigt ihn, „durch Fahrlässigkeit den Tod von zwei Menschen verursacht und sich zweier rechtlich zusammentreffender Vergehen der fahrlässigen Tötung gem. §§ 222, 73 StGB schuldig gemacht zu haben“. Der Sachverhalt: Am 6. Februar 1966 um 12.15 Uhr stürzte der 41jährige Skifahrer Günther Tamm auf der Abfahrt, die von der Bergstation der Jennerbahn über die Mitterkaseralm und die Jennerwiesen zur Mittelstation führt. Tamm trudelte vom Mitterkaser-Hohlweg 375 Meter weit über die Jennerwiesen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Eine halbe Stunde später stürzte die 48jährige Skifahrerin Irmtraud Meixner an der gleichen Stelle, schlitterte die Jennerwiesen hinunter und erlitt ebenfalls tödliche Verletzungen. Beide galten als gute Skiläufer. Beide waren von der Jennerbergbahn bergauf transportiert worden. Als sie die Fahrt auf den Berg antraten, hing in der Talstation ein Schild, das den Zustand der Piste als „gut“ bezeichnete. Bei der Ankunft des Günther Tamm hing möglicherweise sogar ein Schild mit der Aufschrift „sehr gut“ da. Die Staatsanwaltschaft ermittelte den Pistenzustand als „stark vereist“.

Es steht fest, daß das Pistenzustandsschild an der Talstation gegen elf Uhr des Unfalltages von „sehr gut“ in „gut“ geändert wurde, nachdem schon ein Unfall passiert war. Dieses Schild ist für viele Skiläufer die Grundlage für ihre Entscheidung, ob sie auf den Berg fahren sollen. Verkündet es einen schlechten Pistenzustand, macht die Bergbahn auch meistens ein schlechteres Geschäft. Am 6. Februar 1966 wurden von der Bahn nahezu 1800 Leute auf den Berg „geschaufelt“, wovon rund 1200 auf Skiern zu Tal fuhren. Die Jennerbahn gehört der Berchtesgadener Bergbahn AG. Durch die Bahn werden mehrere Abfahrten erschlossen, ganz speziell die Piste von der Bergstation zur Mittelstation. Betriebsleiter der Bahn: Herbert Klein.

Die Pflege der Pisten ist im Falle des Jenner kein ungeschriebenes Gesetz. Vielmehr hatte sich die Bergbahn AG bereits am 19. Dezember 1963 verpflichtet, die Pistenpflege „so durchzuführen, daß die Abfahrten den üblichen Anforderungen entsprechen“. Am 27. Dezember 1963 gab die Bergbahn „Richtlinien über die Pistenpflege“ heraus, die Klein und seine Leute zu befolgen hatten: „Die Abfahrtsstrecken sind so herzurichten, daß sie möglichst gut und gefahrlos befahren werden können. Sie sind stets in gutem Zustand zu halten. Ausgefahrene Stellen sind einzuebnen. Gefahrenstellen sind zu kennzeichnen; gegebenenfalls sind Umleitungen innerhalb der Abfahrtsstrecken zu markieren.“

Mit den Richtlinien scheint die Bergbahn aus der Sache heraus zu sein, alles scheint an Klein hängenzubleiben. Denn er war – auch von ihm unbestritten – verantwortlich. Klein hätte die vereiste Piste, so die Staatsanwaltschaft, mindestens teilweise sperren müssen. Er tat es nicht.

Pistenpfleger Kleins Schicksal ist ungewiß. Vorerst steht allerdings noch nicht fest, wann oder ob das Hauptverfahren überhaupt eröffnet wird. Klein sagt, die Pistenverhältnisse seien nicht extrem schlecht gewesen, was allerdings wohl noch immer schlechter als „gut“ oder gar „sehr gut“ ist. Er beruft sich ferner darauf, keine Anweisungen für den Vereisungsfall erhalten zu haben. Auch sei die Abfahrt noch niemals wegen Vereisung gesperrt gewesen. Im übrigen sei das Berchtesgadener Landratsamt für eine Sperrung zuständig. Genau an diesem Punkt beginnen die ungeklärten Kompetenzen.

Und es taucht auch die Frage auf, wie weit auf Bergbahnen Verlaß sein muß, wie weit sie eine Art Fürsorgepflicht haben, wie weit sie über ihren geschäftlichen Schatten springen können. Die Todesfahrten wären schon vermieden worden, wenn wenigstens der Transport von Skiern abgelehnt worden wäre. War dem Angestellten Klein diese Bürde der Verantwortung zumutbar? Wenn nicht ihm, wem dann? So bekommt die Sache „grundsätzliche Bedeutung“, wie die Staatsanwaltschaft meint. Gerhard Bartels