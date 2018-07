Tips für den Umgang mit schlüsselfertigen Häusern vor dem Kauf

Ein schlüsselfertiges Haus erspart Unruhe und Ärger. Der Käufer eines solchen Hauses hat keinerlei Unannehm- und Unbequemlichkeiten, die mit dem Bau zusammenhängen. Man zahlt den Eigenkapitalanteil, zieht ein – und fertig.

So stellt sich ein Laie den Umgang mit schlüsselfertigen Häusern vor. Auskünfte und Anzeigen der Bauträger locken zum Kauf. Bauliche Solidität und erstklassige handwerkliche Ausführung werden betont. Der eigene Eindruck ist nicht schlecht. Wirkungsvoll heben sich die schneeweißen Rauhfaserwände von den braunen Mahagonitüren, den Treppenstufen und der Durchreiche ab. Die Einbauküche scheint ideal zu sein. Der Fußabtreter im Windfang fehlt ebensowenig wie die Gardinenschienen vor den Fenstern. Alles scheint perfekt. Der Preis ist sehr hoch. Der Käufer zahlt ihn, weil er glaubt, ein Traumhaus erworben zu haben.

Kurz nach dem Einzug stellt sich oft der Unterschied zwischen Illusion und Wirklichkeit heraus. Hinter der schicken Aufmachung können sich allerlei Mängel verbergen, die ein Nicht-Fachmann vor dem Kauf nicht immer erkennen kann.

Lassen Sie sich deshalb nicht von der ersten Begeisterung blenden. Nehmen Sie sich unbedingt vor Abschluß des Kaufvertrages Zeit für eine genaue Besichtigung, und zwar ohne Begleitung eines Vertreters der Verkäuferfirma.

Vergessen Sie nicht, bestimmte Utensilien mitzunehmen: Notizblock, Bleistift, eine starke Taschenlampe, eine Glaskugel und einen Schraubenzieher.

Wenn Sie Ärger, Kosten und bei Tau- und Regenwetter die ständige Angst vor Wassereinbrüchen vermeiden wollen, achten Sie vor allem darauf, daß sich der Keller in einwandfreiem Zustand befindet. Nicht alle Handwerker verstehen es, den Estrich so anzulegen, daß er sich mit dem darunter liegenden Beton verbindet. Bleibt ein Hohlraum, so wölbt sich der Estrich im Keller und wird rissig. Sie erkennen diese Entwicklung an feinen Haarrissen. Wenn Sie mit Ihrem Schraubenzieher darauf klopfen, klingt es hohl. Diese Untersuchung sollten Sie Meter für Meter durchführen. Sollten Risse im Estrich sein, so lassen Sie ihn vor Ihrem Einzug erneuern. Geschieht es erst, wenn Sie schon im Hause wohnen, so haben Sie Lärm, Staub und Unruhe zu erwarten, denn die alte Schicht muß völlig herausgebrochen werden. Außerdem können Sie einige Tage den Keller nicht betreten.