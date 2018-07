Inhalt Seite 1 — Triumph einer Stimme Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Auf der Bühne eine Idylle; ein Landhaus mit Erker, Balkon und umrankten Fenstern, ein kleiner Garten mit Ziehbrunnen, Laube und muschelverziertem Mäuerchen...

In der Idylle eine Groteske: Ein spleeniger Lord, ein Individualist und Patriot gewiß, erwartet hier an Englands Steilküste die Invasion der Franzosen; die Sonne steht hoch im Süden, die astronomischen Zeichen sind günstig für eine Schlacht, und so wird er, Sir Timothy Bellboys, als Napoleon verkleidet, die Angreifer mit List vertreiben. Daß er schließlich einer Täuschung zum Opfer fällt, einem Manöver ebenfalls pflichtbewußter patriotischer Käuze, eines Krickett-Champions, eines Geistlichen und zweier Faktoten, ist seine private Tragik, und die trägt er mit Fassung.

In die Groteske eingestreut die Lyrik: Bellboys’ siebzehnjährige Tochter Dorcas begegnet dem abgehalfterten Söldner Edward Breeze, verliebt sich in ihn und will „nicht länger kindlich sein“.

Aber Edward sieht auch, wie hoffnungslos altmodisch man hier ist, wie man vergangenen Idealen nachhängt, und Lyrik und Liebe werden zerstört von Sozialkritik: Nicht einmal nachplappern kann das junge Ding den Satz „Revolution ist eine gute Sache“; da ist für den frischgebackenen Weltverbesserer kein Bleiben.

Das Finale schließlich: Träumerei bei Kerzenschein, alle Aufregung war vergebens: „Napoleon kommt nie!“

Das Ganze: eine Oper, „A Penny for a Song – Napoleon kommt“, das dritte Werk für das Musiktheater von dem zweiunddreißigjährigen Engländer Richard Rodney Bennett. Das Münchner Nationaltheater brachte die deutsche Erstaufführung.