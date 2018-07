Von Heinz Michaels

Nein, 11, wir haben anscheinend immer noch nichts dazugelernt. Seit zehn Jahren haben wir eine Ruhrkrise, weil eine Verschwörung von Zechenunternehmern und Bergarbeitergewerkschaft jede vernünftige Lösung blockiert hat, weil die Regierung im entscheidenden Augenblick immer wieder vor dem massiven Druck der Interessenten zurückwich.

Soll sich das Trauerspiel nun in der Verkehrspolitik wiederholen? Schon sind die Bataillone der Gegner aufmarschiert und schießen sich ein auf Bundesverkehrsministerium und Parlament. Unter Wählern und Abgeordneten machen sie Stimmung mit ihrer Behauptung, durch den Leber-Plan werde alles teurer. Und unter der Hand heißt es wohl auch, der Plan erledige sich schon von selbst.

Es ist ein buntscheckiges Heer, das sich da unter dem Fähnlein „Aktionsgemeinschaft Rationeller Verkehr“ versammelt hat: Güterfernverkehr neben Sägewerkbesitzern, Werkfernverkehr neben Automobilwerken, Zementfabrikanten neben Reifenherstellern und viele andere mehr. Sonst häufig feindliche Brüder, sind sie diesmal vereint, gemeinsam „nein“ zu sagen.

Natürlich kostet der Leber-Plan Geld; denn zu lange hat der frühere Verkehrsminister Seebohm die Dinge treiben lassen, untätig zugesehen, wie sich die Ertragslage der Bundesbahn zwangsläufig immer mehr verschlechterte und das Gedränge auf den Straßen zunahm, weil der Straßenbau nicht mit der Motorisierung Schritt halten konnte.

Nun gehört es zum kleinen Einmaleins, daß die Volkswirtschaft die Kosten für die Neuordnung des Verkehrs aufbringen muß. Wer da also gegen höhere Transportpreise polemisiert, möchte nur die Kosten von sich abwälzen und sie dem Steuerzahler aufbürden. Doch ob so oder so, die Zeche für die Versäumnisse früherer Jahre müssen wir alle zahlen.

Dieser Erkenntnis konnte sich auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Müller-Hermann nicht verschließen; denn sehr zum Verdruß des Straßengüterverkehrsgewerbes will er in seinen „Verkehrspolitischen Vorschlägen“ ebenfalls Straßenbenutzungsgebühren für Lastwagen erheben. Abgaben, die die Betroffenen für ebenso unberechtigt halten wie Lebers Beförderungssteuer.