Er war ein treues Kind seiner Kirche und folgte seinem Beichtvater aufs Wort, der 45jährige Oberstudienrat Friedrich Schneider aus Bamberg. Eine Scheidung zum Beispiel kam für ihn „aus religiösen Gründen“ nicht in Frage. Manches spricht dafür, daß er an die Doktrin seiner Kirche von der Unauflösbarkeit der Ehe geglaubt hat. Die Ehe Schneiders wurde erst durch den Tod geschieden. In den frühen Morgenstunden des 6. Juli 1967 starb die Ehefrau Eva Schneider, geborene Kunzelmann – unter den Händen ihres Mannes.

„Wie stehe ich bloß vor Gott da“, sagte der kleine Mann auf der Anklagebank im kahlen Verhandlungssaal des Bamberger Landgerichts, preßte seine breiten Hände auf die Knie und blickte durch die Brillengläser zu Boden. Hinter ihm auf den Zuhörerbänken saßen dicht gedrängt Hausfrauen aus den engen Gassen im Schatten des Domberges, Rentner aus den Mietquartieren hinter der Gangolfkirche, Müßiggänger aus allen Teilen der Stadt, die als fromm gilt. „Hören Sie auf mit dem Gesalbe von Ihrer Frömmigkeit“, sagte der Vorsitzende des Schwurgerichts, der Amtsgerichtsdirektor Georg Huber aus Forchheim. Da hob der angeklagte Oberstudienrat den Blick zu dem Kruzifix an der Wand hoch oben über den Köpfen der Richter. Der Vorsitzende Huber fügte sogleich hinzu, daß er selber ein Christ sei. „Aber Sie können mir doch nicht weismachen, daß Sie ernsthaft glauben, ein Totschlag oder ein Mord sei besser als eine Scheidung.“

Totschlag oder Mord? Am Vormittag des 6. Juli 1967 meldete der Oberstudienrat Schneider der Polizei, seine 42jährige Frau sei verschwunden. Dann gab er seine fälligen Unterrichtsstunden in der Schule. Noch zweimal rief er bei der Polizei an und fragte nach, ob seine Frau vielleicht schon gefunden sei. Dann fand er sie selbst. Sie lag nackt und tot in ihrem Auto, das auf einem Parkplatz an der Hainstraße am Stadtrand abgestellt war. Die Polizei ermittelte nicht lange in der falschen Richtung. Am 8. Juli 1967 saß der Oberstudienrat in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft erhob nach längeren Ermittlungen Anklage wegen Mordes gegen den Oberstudienrat, doch im Eröffnungsbeschluß des Gerichts war nur noch von schwerer Körperverletzung mit Todesfolge die Rede.

So stand der fromme Pädagoge in der vergangenen Woche vor Gericht und erzählte die trübselige Geschichte eines biederen und geduckten Mannes. Im Jahre 1948 hatte Schneider Eva Kunzelmann in Würzburg kennengelernt. Beide wollten Lehrer werden. Schneider hob seiner Mitstudentin stets einen Platz in den Vorlesungen auf, schon deswegen, weil Eva immer zu spät kam. „Es war eine lose Freundschaft“, sagte Schneider vor Gericht.

Als er dann schon Studienassessor war, fiel Eva zum dritten Male bei der Prüfung durch. Sie schrieb ihm einen Brief und bat um finanzielle Unterstützung. Schneider war zur Hand. Zuerst überwies er ihr regelmäßig monatlich 100 Mark, dann 150 Mark und schließlich heiratete er sie. Das war 1954. Ein Jahr später kam ein Sohn zur Welt, vier Jahre später eine Tochter. Schneider lehrte inzwischen in Lichtenfels, die Familie wohnte in Bamberg, in einem Haus, dessen Anschaffung Schneider mit Unterstützung seines Schwiegervaters geschafft hatte. Jahrelang pendelte Schneider zwischen den beiden Städten hin und her, dann bekam er eine Anstellung am Bamberger Dietzenhofer-Gymnasium und lehrte dort fortan Mathematik und Physik. Alle mochten ihn, die Kollegen, die Schüler. Und Lehrer Schneider war stolz auf seine „pädagogischen Erfolge“.

Daheim versorgte er die Kinder, kochte das Essen und wusch das Geschirr ab. Mit seiner Frau hatte er längst Schwierigkeiten. Sie nörgelte an ihm herum. Sie nannte ihn einen „stinkigen Bauern, dessen Anzüge schon in der Studienzeit nach Speck gerochen hatten“, wie Schneider weinerlich vor Gericht klagte. Doch er schluckte alles. Einmal freilich riß ihm die Geduld, und er verfiel auf eine pädagogische Maßnahme: Er stellte seine Frau vor die Tür. Nur, das machte die Lage noch schlechter. Schneider: „Sie können sich nicht vorstellen, welche Vorwürfe sie mir laufend machte.“