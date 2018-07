Was den linken Sozialpolitikern das notleidende alte Mütterchen, ist den rechten der wohlhabende Generaldirektor. Daß nun auch Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften und leitende Angestellte der Rentenversicherung angehören müssen, läßt konservative Gemüter immer noch nicht zur Ruhe kommen.

Nachdem der Gesetzgeber die Versicherungspflicht für alle Angestellten ohne Ausnahme und bis in die höchsten Ränge dekretiert hat, setzt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ihre letzte Hoffnung nun auf die Sozialgerichte. Sie sollen überprüfen, ob die Entscheidung des Bundestages mit dem arbeitsrechtlichen Status des obersten Managements unserer Betriebe in Einklang zu bringen ist.

Nicht ausgeschlossen, daß die Bundesvereinigung Recht bekommt. Ein Sieg vor dem Richter wird aber nur von kurzer Dauer sein; denn es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Selbständigen und die freien Berufe in die gesetzliche Altersversicherung einbezogen werden; hier hat sich der Bundestag bereits eindeutig festgelegt. Was also soll’s?

Und für diese Versicherungspflicht für alle gibt es auch gute Gründe. Einer von ihnen ist die Tatsache, daß es eben gerade die vielen Ausnahmeregelungen für dieses und jenes Grüppchen waren, die das Sozialversicherungsrecht zu einem Paragraphendschungel gemacht haben, in dem sich niemand mehr zurechtfindet. Wer jedenfalls jetzt, versicherungspflichtig geworden, herauszubekommen versucht, was er zu seinem eigenen Nutzen tun und lassen muß, der kann mit Verve nur ausrufen: Selbst Generaldirektoren haben nicht das Recht, die Sozialversicherung noch komplizierter werden zu lassen. kr