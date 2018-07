Von ihren Verbraucherverbänden eingeladen, Haushaltswünsche zu nennen, reagierten die Briten nicht haushälterisch. Den Frauen geht es erstens um die perfekte, nicht täglich zu schluckende Anti-Baby-Pille, zweitens um das perfekte Schlafzimmer; sie wollen vom Bett aus walten und schalten: Licht, Heizung, Teekocher, Toaster, Radio, Fernsehapparat. Männer bitten um möglichst wenig oder zumindest magnetisch schließende Türen und an Stelle der Treppen um Rampen. Andere Wünsche: Telephon in jedem Zimmer, Handtaschen mit Innenbeleuchtung, offene Läden am Wochenende, der Milchtopf, der wirklich niemals tropft – womit der Wunsch die Wirklichkeit beinahe erreicht. rml