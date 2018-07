Solange der Eiskunstlauf währt, wird auch die Wut über die Preisrichter existieren! Anstatt endlich einmal die Bewertungsmaßstäbe anzugleichen, so wie es beim Kunstturnen mit Erfolg geschah, treten hier immer wieder Diskrepanzen bis zu 5/10 Punkten oder gar noch mehr zutage.

Desgleichen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Namen und nicht die gezeigten Leistungen honoriert werden. So auch jetzt wieder bei den Europameisterschaften in Västeras in Schweden.

Da ist zunächst „verdienter Veteran“ Oleg Protopopov mit seiner Ludmilla Belousova. Er 35, sie 32 Jahre alt. Ein lebendes Bild des Paarlaufs, beide ein Denkmal schlechthin. Denkmale kann man im Eiskunstlauf nicht stürzen, sie müssen von selbst vom Sockel fallen. Eine Reihe von Patzern von Old Oleg und das Auslassen einer Anzahl schwieriger Sprünge, die aber heute von anderen als selbstverständlich verlangt Werden, hinderte eine enthusiasmierte französische Preisrichterin nicht, das Paar mit der Traumnote 6 zu beschenken. Von Reportern befragt, worauf sich solch merkwürdige Bewertung gründe, schwärmte sie: Die vollendete Kunst würde die paar Patzer mehr als ausgleichen.

Hier wird eine Tendenz deutlich, die man häufig bei der Bewertungen spürte, nämlich den künstlerischen Wert über den sportlichen zu stellen. Dabei kann man sich wahrhaft streiten, ob manche dieser leicht kitschigen Jugendstilposen überhaupt in der Kategorie Kunst noch unterzubringen sind.

Auch Gabriele Seyfert, die Titelverteidigerin aus Chemnitz, kam schlecht weg. Gewiß, letzten Endes war es ihr schlechtes Abschneiden bei der Pflicht, das sie die Europameisterschaft kostete, aber ihre herrlich hohen Sprünge, darunter der dreifache Rittberger, wurden, so schien es mir, in der Kür nicht genügend belohnt.

Warum ausgerechnet der deutsche Preisrichter bei der Siegerin Hana Mashkova aus Prag das Täfelchen mit der 6 zückte, wird nicht nur mir für immer unerfindlich bleiben.

Daß unsere Paare, die mit soviel Vorschußlorbeeren nach Västerås entsandt wurden, mit ihrem 4. und 6. Platz enttäuschten, lag allerdings weniger an den Preisrichtern als an ihnen selbst, bzw. an den enormen Fortschritten der anderen, besonders der Russen, die in Grenoble mit etwas Glück den Hattrick im Paarlaufen erreichen können. Das heißt alle Medaillen für Mütterchen Rußland.

Warten wir also auf Grenoble und auf Genf, wo die Weltmeisterschaften stattfinden. Wieder werden wir wütend sein auf die Preisrichter, aber wieder werden wir auch entzückt sein von den Sprüngen und Pirouetten der Sterne auf dem glitzernden Eis. A. M.