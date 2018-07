Hart wird es noch zugehen beim Geraufe um die Reform der Gemeindefinanzen. So ist allenthalben zu hören und zu lesen. Die Vertreter der vier kommunalen Spitzenverbände (Städtetag, Gemeindetag, Landkreistag und Städteunion) konnten sich bislang mit Bundesfinanzminister Strauß nicht einigen. Untereinander streiten sie ebenso heftig um die Verteilung des Steuerkuchens.

Gestritten wird um fast jede Einzelheit des Programms, das Strauß vorlegte. Nur in zwei Punkten ist man sich einig: Die Gemeinden sollen um ungefähr zwei Milliarden Mark jährlich besser ausgestattet werden; und die Mittel werden nicht aus den Kassen des Bundes oder der Länder genommen, sondern aus der Tasche des Steuerzahlers, der offenbar immer dabei ist, wenn es um’s Zahlen geht. Von den zu erwartenden Steuermehreinnahmen sollen die Gemeinden einen größeren Anteil als bisher vom Steuerzuwachs bekommen. Die Mehrwertsteuer dürfte mindestens im gleichen Umfang erhöht werden, in dem die Gewerbesteuer abgebaut wird. Die Grundsteuer soll ab 1971 ebenfalls heraufgesetzt werden.

So sieht der Fahrplan aus. Einladend für den Bürger, in den Zug mit einzusteigen, ist er nicht. Vor einiger Zeit wurde eifrig versichert, weder die Reform der Gemeindefinanzen noch die Finanzverfassungsreform werden den Anteil des Staates am Sozialprodukt erhöhen. Erinnert sich niemand mehr an diese Worte? sm