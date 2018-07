Bayreuth

Vor rund zehn Jahren schwärmte die Bayreuther Polizei in die Wohnungen eines halben Dutzends von Mitgliedern des verbotenen „Demokratischen Frauenbundes“ aus, beschlagnahmte rote Broschüren, Propagandamaterial und einen „Leitfaden zur Durchführung von Heinrich-Heine-Feiern“, die in der DDR erschienen waren. Keiner der Betroffenen erhob Einspruch dagegen, und so wanderte der knappe Zentner bedruckten Papiers in den Asservatenraum der Polizei, wo er verstaubte. Jüngst beschloß die Stadtverwaltung, das Papier verbrennen zu lassen.

Die Stadtverwaltung wollte die Anlage der Kaufhausfiliale Hertie benützen, in der schon viele ausgediente städtische Akten vernichtet worden waren. Doch die Hertie-Zentrale verweigerte ihre Zustimmung. Die Behörde verfiel darauf auf den städtischen Reißwolf. Ein neuer Beschluß wurde erlassen, und die ehemaligen Frauenbundleute wurden benachrichtigt, damit alles seine Ordnung habe. Keiner der ehemaligen Frauenbündler erhob Einspruch. Halt Papier... B.