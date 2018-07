Der ehemalige Untersuchungsführer gegen die brasilianische Tochter der Mannesmann AG, General Airton Salgueiro de Freitas, wurde vom Staatsanwalt an der Dritten Strafkammer in São Paulo, Coriolano Silveira da Mota, der Korruption und anderer damit zusammenhängender Delikte beschuldigt. Auch ein zweiter General, Aipore dos Reis, und die Söhne beider Generale, Adilson und Celair, stehen mit anderen Beteiligten unter der gleichen Anklage.

General Salgueiro de Freitas war besonders bekanntgeworden, als er die Untersuchung in der berüchtigten Wechselaffäre gegen die Companhia Siderurgica Mannesmann (CSM) führte. Obwohl bewiesen werden konnte, daß die damals entlassenen CSM-Direktoren Jorge Serpa Filho und José Machado Freire den Namen der Firma zur Ausgabe illegaler Wechsel, teils mit gefälschten Unterschriften, mißbraucht hatten, verfocht Salgueiro de Freitas eine allein gegen die CSM gerichtete Schuldthese, in die er auch das deutsche Stammhaus mit einbezog und die eine volle Firmenhaftung selbst für die gefälschten Wechsel forderte.

Jetzt wird dem General und den anderen Verdächtigten vom Staatsanwalt vorgeworfen, sich über einen Unterausschuß der Mannesmann-Untersuchungskommission Privatgelder beschafft zu haben. Wie es scheint, sind Finanzleute in São Paulo, die mit CSM-Wechseln auf dem grauen Kapitalmarkt operierten, unter Druck gesetzt worden, wozu ein Mitarbeiter des Generals Aipore dos Reis, der Zivilist Nelson Barozi, sogar eine Offiziersuniform anzog. Bei dieser Aktion sollen rund 200 000 Neue Cruzeiros (mehr als 300 000 Mark) zugunsten der angeklagten Gruppe aufgekommen sein.

Besonders wird Salgueiro de Freitas mit Hilfe beschlagnahmter Bankbelege vorgehalten, von der Automobilfirma „Presidente“ Gelder in Empfang genommen zu haben, wobei auch die Söhne der Generale nicht leer ausgegangen sein sollen. Die Firma „Presidente“, die seit Jahren Aktien für ein „zu bauendes, rein brasilianisches Volksauto“ verkauft, ohne in Kreisen der Automobilindustrie ernst genommen zu werden, erwarb unter anderem von Salgueiro de Freitas für 14 000 Mark eine Photomontage, auf der ein angeblicher Prototyp des Volksautos zusammen mit dem damals noch lebenden Präsidenten Castello Branco zu sehen war, um damit bei den Aktienkäufen einen offiziellen Hintergrund vorzutäuschen.

In juristischen Kreisen São Paulos wird überdies darauf hingewiesen, daß auch in Rio de Janeiro eine Untersuchung im Gange ist, die das Verhalten des Generals bei der Untersuchung der CSM-Wechselaffäre durchleuchten soll. Die angesehene Zeitung „Jornal do Brasil“ bemerkt dazu, der General habe seinerzeit in seiner starken Position als Präsident der Untersuchungskommission absichtlich Verwirrung gestiftet, um die Strafverfolgung des Hauptverdächtigen in dem Fälschungsskandal, den Multimillionär Jorge Serpa Filho, zu Fall zu bringen. Tatsächlich ist Serpa Filho trotz der gegen ihn gerichteten schweren Vorwürfe nie ernstlich behelligt worden. JH