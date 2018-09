Die Prognosen, die der inzwischen verstorbene Sprecher des Hauses Siemens, Adolf Lohse, vor einem Jahr zur Geschäftsentwicklung gestellt hatte, sind haargenau eingetroffen. Das wirtschaftliche Bruttoergebnis, das 1965/66 gegenüber dem Vorjahr noch um etwa 100 Millionen Mark zurückgefallen war, sank „nur noch“ um weitere 57 Millionen Mark. Damit ist die Talfahrt des Hauses Siemens jedoch abgeschlossen. Für 1967/68 rechnet der neue Sprecher, Dr. Gerd Tacke, mit einer deutlichen Umsatzbelebung und mit einer Besserung des Bruttoergebnisses, obwohl mit Sicherheit die Personalkosten wieder steigen werden und obwohl die politischen Ereignisse einem Haus, das über 95 ausländische Tochtergesellschaften regiert, erhebliche Risiken bringen können.

In den „Jahren der Besinnung“ und im „Jahr des Schweißes und der Tränen“, wie Dr. Tacke sich ausdrückte, „das Wort Rezession mag ich im Zusammenhang mit dem Hause Siemens nicht gebrauchen“, hat Deutschlands größtes Elektrounternehmen keinen Pfennig auf Gebieten gespart, die einmal die Zukunft des Unternehmens darstellen werden. Im Gegenteil, trotz geringerer Bruttoeinnahmen sind die Ausgaben für Entwicklung und Forschung ständig gestiegen. Im Geschäftsjahr 1966/67 auf 553 (542) Millionen Mark. Ein wesentlicher Teil ging in die Datenverarbeitung, wo bei Siemens Milliardeninvestitionen stattfinden. Bei der Datenverarbeitung gab es, wie in München betont wurde, ein erfolgreiches Jahr. Alle Ziele sind erreicht worden. Für 250 Millionen Mark liegen Aufträge vor, davon 20 Prozent aus dem Ausland. Bis die Datenverarbeitung allerdings zur Dividende beitragen wird, dürfte noch eine Weile dauern.

Auch der Beitrag der ausländischen Siemens-Unternehmen zum Netto-Gewinn ist vergleichsweise noch bescheiden. Der überwiegende Teil der in den einzelnen Ländern erwirtschafteten Überschüsse dient der Re-Investition. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis auch die Auslandstöchter einen Beitrag zur Dividende leisten können. Bei einem Unternehmen, das deutlich einen multinationalen Charakter anstrebt, schließlich auch eine Selbstverständlichkeit.

Die Dividende von 8 Mark je Stück für das laufende Jahr erscheint heute schon als gesichert. Der bisherige Geschäftsverlauf berechtigt zum Optimismus. Um jedoch in dieser Hinsicht Fehleinschätzungen zu vermeiden, verzichtete der Siemens-Sprecher auf der Pressekonferenz auf exakte Zahlenangaben. Die ersten vier Monate sind nach Meinung des Vorstandes durch viele Sondereinflüsse günstig beeinflußt worden, so durch den hohen Auftragseingang im Zusammenhang mit der inzwischen wieder ausgelaufenen steuerlichen Investitionsförderung sowie durch die Hereinnahme einiger Großaufträge (Atomkraftwerk in Stade an der Elbe). Da die Mehrbeschäftigung spielend mit den vorhandenen Anlagen zu bewältigen ist, sind Erweiterungsinvestitionen nicht erforderlich. Dank besserer Kapazitätsauslastung muß der Gewinn entsprechend steigen. Die Beschäftigtenzahl bei Siemens hat ihren Tiefpunkt unterschritten. Es werden Neueinstellungen vorgenommen, in Berlin ist man auf der Suche nach Facharbeitern.

Die beantragte Schaffung eines „genehmigten“ Kapitals von 100 Millionen Mark soll die Möglichkeit schaffen, gegebenenfalls auf dem europäischen Markt Unternehmen „einkaufen“ zu können. „Auf dem deutschen Markt haben wir uns nichts entgehen lassen, in keinem Fall sind wir durch einen Verkauf überrascht worden“, versicherte Dr. Tacke. kw