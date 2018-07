Avery Brundage, amerikanischer Bürger, Hotelier, Multimillionär, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hatte es einmal als seinen größten Erfolg bezeichnet: daß er die „Spaltung der deutschen Olympiamannschaft“ verhinderte. Nun, zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Grenoble, marschierten die Mannschaften von Allemagne und Allemagne de l’Est in das Stadion ein. Avery Brundage hat seinen Kampf um Deutschlands olympische Einheit verloren.

In Grenoble ist in aller Fernseh-Öffentlichkeit zum ersten Male demonstriert worden, daß es kein eines, heiles Deutschland mehr gibt. Zwei Mannschaften hinter zwei Namensschildern, aber unter einer Fahne, so hatte man den Einzug der Deutschen im olympischen Protokoll regeln wollen; aber dann trugen sie jeder eine Fahne vor sich her, schwarzrotgold, mit den olympischen Ringen; und wenn auch das DDR-Team auf das Hammerund-Zirkel-Symbol verzichten mußte, so machte es mit der zweiten Fahne deutlich, daß nun eine zweite Mannschaft einrückte – noch eine deutsche.

Der Beifall der Zuschauer in Grenoble war mager, für Allemagne wie für Allemagne de l’Est. Wenn überhaupt, dann wurde das doppelte deutsche Aufgebot als eine Querelle d’ Allemagne begriffen. Doppelte Deutsche unter doppelter Fahne – irgendwie wirken sie überzählig. rst.