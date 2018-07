Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist eine Organisation, zu deren Aufgaben auch die Entsendung von Lektoren ins Ausland zählt. Von den Bewerbern werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Auslandserfahrung, Sprachkenntnisse und – offenbar – eine rechte Eheauffassung verlangt. In dem Prospekt heißt es: „Für die Tätigkeit in überseeischen Ländern berücksichtigt der DAAD in erster Linie verheiratete Bewerber. Alleinstehende weibliche Bewerber können nur an einige europäische oder überseeische Hochschulen vermittelt werden.“

Damen, die in treuherzigem Vertrauen zum Grundgesetz den Terminus „verheiratete Bewerber“ als gemeinsamen Plural von maskulinum und Femininum Singular interpretiert haben, werden bei der mündlichen Vorstellung, im Einzelgespräch, aufgeklärt: Mit „verh. Bewerber“ seien verheiratete männliche Bewerber gemeint.

Fragt die Bewerberin nach den Gründen dieser Regelung, so wird man nicht verlegen, sondern moralisch. In einer guten Ehe ernähre der Mann die Familie, die Frau stehe ihm kindererziehend und repräsentierend zur Seite. Diese die gesunde bundesrepublikanische Ehe garantierende Ordnung – die Frau folgt dem Mann an seinen Arbeitsort und nicht umgekehrt – führe natürlich schon mal zu Härtefällen. Gab es doch neulich eine ledige Dame in hohen auswärtigen Diensten, die Frau genug gewesen sei, sich eines Tages trotz Tüchtigkeit zu verlieben. Siehe da, schon stand sie vor der Wahl: Beruf oder Mann; denn mit der Eheschließung mußte sie ihre Tätigkeit aufgeben. Sie habe nicht lange geschwankt. Als wirkliche Frau habe sie wohl gewußt, wo sie ihre Erfüllung zu suchen hatte. Höher als die Karriere habe sie das Eheglück gewertet.

Welche Bewerberin hat nach diesen suggestiven Erläuterungen des Referenten noch den Mut, unweiblicherweise trotzdem auf ihre Rechte – zum Studieren hatte sie die staatliche Erlaubnis – der selbständigen Berufsausübung zu pochen?

Jedoch, es gab mehrere solcher Fanatikerinnen. Bei ihnen wurde man dann deutlicher. Es sei ja nun nichts mehr zu bereden. Man kenne nun die Statuten und werde sich wohl damit abfinden müssen. Und schließlich rückte der Referent mit seinem Geheimtip für intellektuelle Ehefrauen heraus: „Wirken Sie doch durch Ihren Mann hindurch!“ Elisabeth Dessai