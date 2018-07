Inhalt Seite 1 — Elektronische Spionage Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Anatol Johansen

Als die Bedienungsmannschaften der deutschen Küstenbatterien in der Normandie am 6. Juni 1944 das Feuer auf die Invasionsflotte der Alliierten eröffneten, mußten sie eine unangenehme Feststellung machen. Ihre Geschoßsalven trafen nicht. Die Ausfälle bei der größten Landungsflotte, die es je gegeben hat, waren relativ gering. Doch nicht die mangelnde Schießkunst der deutschen Kanoniere war die Ursache für dieses Versagen, sondern die elektronischen Abwehrmaßnahmen der Amerikaner und Engländer. Störsender an Bord ihrer Schiffe sorgten dafür, daß die Feuerleit-Radargeräte der deutschen Geschütze wirkungslos wurden. Getäuscht wurden auch die Suchradars, die dem deutschen Oberkommando das Herannahen der alliierten Invasionsstreitmacht rechtzeitig ankündigen sollten.

Dem überaus erfolgreichen Einsatz elektronischer Störmittel war allerdings eine langwierige und gefährliche Aufklärungsarbeit der Alliierten vorausgegangen. Nur weil sie sehr genau über die Standorte, Frequenzen und andere Einzelheiten der deutschen Radarstationen im Bilde waren, gelang es ihnen, das deutsche Radar so weitgehend auszuschalten oder zu stören.

Wenn es heute den Nordvietnamesen nur selten gelingt, amerikanische Flugzeuge mit Boden-Luft-Raketen abzuschießen, so nur deshalb, weil Störsender an Bord der amerikanischen Kampfmaschinen die Fliegerabwehrraketen vom Kurs abbringen. Wenn es den Israelis im Nahost-Krieg im vergangenen Jahr gelang, sich in den Funkverkehr der anderen Seite einzuschalten und zeitweilig arabische Panzerverbände auf der Sinai-Halbinsel gegeneinander kämpfen zu lassen, so nur dank ihrer hervorragenden elektronischen Aufklärungsarbeit. Sollte es je zu einem globalen Atomkrieg kommen, so fiele elektronischen Abwehrmaßnahmen eine noch wichtigere Rolle zu. Ein Angreifer könnte nicht nur versuchen, das Frühwarnradar der anderen Seite auszuschalten. Er würde mit Sicherheit auch alles daran setzen, die Abfangraketen des Verteidigers durch elektronische Störmaßnähmen außer Gefecht zu setzen.

Allerdings setzen alle Maßnahmen, mit Hilfe der Elektronik feindliche Radarstationen auszuschalten, eines voraus. Man muß sehr genau über die Radarstationen des Gegners informiert sein. Wo der einzelne Sender steht, mit welcher Frequenz er sendet, welche Art von Signalen verwendet werden – dies sind nur einige der Fragen, die genau beantwortet werden müssen, ehe man elektronische Abwehrmaßnahmen planen kann. Die äußerst schwierige Aufgabe, diese wichtigen Einzelheiten herauszubekommen, fällt der sogenannten elektronischen Aufklärung zu. Dazu werden von Jahr zu Jahr immer kompliziertere Empfangs- und Peilgeräte konstruiert. Da jedoch beide Seiten über die Aufklärungswünsche des jeweiligen Gegners informiert sind, geht das Bestreben dahin, Standorte, Frequenzen, Impulsstärken und die besonderen Signale der eigenen Radarstation geheimzuhalten.

Prinzipiell gibt es drei Haupttypen von Radargeräten. Die Frühwarn-Radar-Systeme (Frequenz von 30 bis 300 MHz) können feindliche Flugkörper schon in großer Entfernung ausmachen. Die Suchradars (Frequenz bis zu 3000 MHz) haben eine geringere Reichweite. Sie überwachen ein bestimmtes, begrenztes Gebiet. Die Feuerleitradars (Frequenzen zwischen drei und zehn GHz) sind auf ein bestimmtes, sich bewegendes Ziel eingestellt und verfolgen es so lange, bis es von den mit dem Radar gekoppelten Raketen oder Geschützen vernichtet ist oder außer Reichweite gerät.

Alle drei Typen von Radargeräten können gestört werden, sobald man über ihre charakteristischen Merkmale orientiert ist. Um diese Charakteristika nicht zu verraten, bleiben viele Radarstationen, deren Signale auch jenseits der Landesgrenzen zu empfangen wären, oftmals ausgeschaltet. Das führt dann zu Provokationen. Man schickt sich zum Beispiel gegenseitig mit elektronischem Gerät vollgestopfte Aufklärungsflugzeuge in den Luftraum. Da die Gegenseite in diesem Fall nicht wissen kann, ob es sich nicht doch um einen angreifenden Atombomber handelt, wird sie ihr Suchradar, wenn nicht gar ihr Feuerleitradar einschalten. Die Mannschaft im Aufklärungsflugzeug kann dann zwar die Radarsignale der Gegenseite empfangen, aufzeichnen und analysieren. Sie muß aber gleichzeitig damit rechnen, abgeschossen zu werden. Das führt dann zu den gar nicht so seltenen Luftzwischenfällen. Kein Wunder, daß man mehr und mehr die künstlichen Erdsatelliten auch zur elektronischen Aufklärung heranzieht.