Jaroslav Dudek, der Gastregisseur aus Prag, der die „Biografie“ im Düsseldorfer Schauspielhaus inszenierte, hatte die Chance genau begriffen, die der Satz in Frischs Nachwort zur Buchausgabe enthält: „Ich habe es als Komödie gemeint.“ Er packte das Stück mit einer verschlagenen Unbekümmertheit an, er verzichtete auf eine stilistische Trennschärfe zwischen der Illusion, die nichts als Illusion sein will, und der Illusion, die Realität vorgaukelt. Daher ließen sich die Episoden, etwa die Versammlung der Professoren im Talar, der Auftritt der Ballettratten, der zackige Einbruch des Korporals, mühelos integrieren.

Zbynek Kolár, Dudeks Ausstatter, hatte die Bühne, die sich in voller Breite und Wucht bot, hergerichtet nur mit den spärlichen Möbeln und Requisiten, die der Verfasser für das genaue Kalkül seiner Dramaturgie des Zufalls benötigt. Die Bühne lag zu Anfang ohne Vorhang da, ein gespielter Exhibitionismus der Illusionslosigkeit, und das Amüsement der Zuschauer, die sich am Ende begeistert zeigten, begann bereits vor der Aufführung: als sie das Parkett betraten.

Dudek hat Frischs „Partitur“ nicht sklavisch interpretiert. Das krasseste Beispiel boten gegen Ende des „Spiels“ die Szenen in der Klinik. Da beugen sich einmal die Krankenbesucher, auf den vom Tode Gezeichneten einredend, über das Bett, das mit dem Kopfende zum Parkett steht – so, als läge er darin. Er ist nicht da. Ein zweitesmal steht Kürmann daneben und beobachtet Gestikulation und Reden der Besucher, die die Illusion erwecken sollen, als sei er da. Ein drittesmal, als Antoinette kommt, sitzt er auf dem Krankenlager und unterhält sich mit ihr. In den szenischen Bemerkungen gibt es für diese dreifache Schichtung keinen Hinweis. Aber Dudek hat dennoch nicht gegen Frisch inszeniert. Er hat Frischs dramaturgische Theorie, wie könnte man auch anders, nicht für bare Münze genommen.

Was Jaroslav Dudek tat, bekam dem Theater. Hört man von anderen Aufführungen, es habe sich Langeweile ausgebreitet, so kann man von der Düsseldorfer Premiere das Gegenteil sagen. Dudek hat Frischs meiner Meinung nach brüchige theoretische Dramaturgie erfolgreich überspielt – dennoch gleichsam assistiert vom Autor. Man wird den Verdacht nicht los: Frisch war der geheime Verführer zu szenischem Leben. Von den dramatischen Intentionen seines Requiems „Nun singen sie wieder“, seiner dramatischen Romanze „Santa Cruz“, seines nach traditionellen Regeln gebauten Schauspiels „Als der Krieg zu Ende war“ oder des Schauspiels „Biedermann und die Brandstifter“ hat Frisch sich weit entfernt. Aber immer noch ist er ein phantasievoller und suggestiver Manipulierer der Theaterwirklichkeit.

Joachim Peters spielt den Registrator, der nach des Autors Versicherung keine metaphysische Instanz vertritt (aber nicht folgerichtig verfährt), mit betonter Zurückhaltung und Korrektheit. Schon in den ersten Sätzen des Spiels stiftet ja der Autor ein Einverständnis des Registrators mit Antoinette, hinter dem Rücken von Kürmann. Der Registrator fragt: „Sie haben nichts dagegen, daß wir ihn noch einmal wählen lassen?“ Später wird in der Düsseldorfer Inszenierung der Kontakt verstohlen fortgesetzt, mit einem Lächeln hier und da oder einem Augenzwinkern. Das Spiel, an dessen Ende sich Kürmanns Exitus ankündigt (alles vom Tode her gesehen), will als Komödie aufgefaßt sein: Dudek zeigt auch hier, auch bei diesem Registrator, daß die Komödie keine Zwangsjacke ist, in die die Szenen gesteckt werden.

Gunther Malzacher, der den Kürmann spielt, ist kein Wissenschaftler, dessen politisch-gesellschaftlicher Non-Konformismus hinter einer glatten Oberfläche zu entdecken wäre. Sondern ein oft ein wenig selbstgefällig sich der Griesgrämigkeit überlassendes Rauhbein. Burschikos zuweilen. Keine Würde, kein Embonpoint, das den Sprechstil bestimmte – er entspricht keiner konventionellen Vorstellung vom Hochschulprofessor und einer unkonventionellen auch nicht. Dieser Kürmann probiert den Aufstand gegen die Willens-Unfreiheit gereizt, wendig, er schnuppert und wittert mißtrauisch die Zufälligkeiten, mit denen Frischs Dramaturgie ihm den Weg versperrt.

Gar keine ideale Besetzung. Fast keine Rolle ist ideal besetzt. Aber der Erfolg im großen, der Erfolg des Abends, ist unlogischerweise auf Unvollkommenheiten oder Unzulänglichkeiten im einzelnen aufgebaut (das ist der Ausweis eines guten, eines Anti-Star-Theaters).