Inhalt Seite 1 — ... in Frankfurt Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Frankfurt führte Harry Buckwitz Regie. Die breite Bühne des Schauspielhauses war von Ekkehard Grübler dekorativ gegliedert worden. Bewertet man die Inszenierung als gemeinsame Leistung von Regisseur und Bühnenbildner, dann läßt sich behaupten: In Frankfurt wirkte das „Spiel“ überzeugender als bei der Uraufführung in Zürich. Dort hatte Theo Otto die Bühne als Probebühne angelegt und in den Arbeitsraum eines Theaters Tiefstrahlerlampen wie über einen Operationstisch gehängt. Beide Komponenten sind dramaturgisch sinnvoll, belasten aber schließlich das Stück.

Buchwitz betont den Demonstrationscharakter ebenfalls, indem er ohne Vorhang spielen läßt. Bei ihm wird sogar das „Spiellicht“, in dem zum Unterschied vom „Arbeitslicht“ die Varianten erscheinen sollen, als „Demonstrationslicht“ angesprochen. Den Zuschauern bietet Grübler eine optisch fesselnde Szenerie. Alle Auftritte in Kürmanns Wohnung spielen auf einem runden, weißen Teppich, der die rechte Hälfte des schwarzen Bühnenbodens bedeckt. Links ist Raum für die Erscheinungen aus der Vergangenheit. Dieses Arrangement ermöglicht es dem Regisseur, das Geschehen nahtlos ablaufen zu lassen, ohne daß die Bühnentechnik als solche mitspielen muß. Bildhaft ist Kürmanns Wohnung gelungen: moderner Möbel-Chic, der sich, ohne Selbstwert zu erlangen, in dem hohen Bühnenraum gleichsam auflöst.

Hauptblickpunkt der Frankfurter Aufführung ist ein konkav gebogener Wandschirm. Er überspannt als Hintergrund die ganze Bühnenbreite und faßt die beiden vordergründigen Spielflächen zusammen. Schattenloses, weißes Licht erhellt aus dieser gebogenen Fläche den Raum, wenn demonstriert wird. In Zwischenszenen ist sie schwarz. Außerdem nimmt sie Projektionen auf: Schriftsätze, die das Unternehmen des „Spiels“ erläutern, und Wochenschaubilder, wenn Kürmann den Registrator fragt: Was war damals? Sei es nun, daß die filmischen Einblendunger aus der politischen und militärischen Wirklichkeit in Frankfurt opulenter als in Zürich waren, oder lag es an der Wucht dieser Gegenwartsausschnitte: Sie entlarvten erschreckend, daß Kürmann die bewegenden Ereignisse seiner Zeit überhaupt nicht reflektiert.

Trotz dieser inszenatorischen Vorzüge der Frankfurter Aufführung blieb sie in einem Punkt, der für Theater von Max Frisch entscheidend ist, hinter der Uraufführung zurück: in der schauspielerischen Besetzung der Hauptrolle. Von Peter Schütte, der in Frankfurt den Kürmann spielt, wird niemand eine Leistung erwarten, wie sie einem Schauspieler vom Range Ullrich Haupts möglich ist. Wenn der auf sein eigenes Wesen neugierige Kürmann – wie Schütte es tut – nur sich selber zusieht, ohne daß er in die angespielten Varianten jedesmal einsteigt, dann verändert sich auch die Dramaturgie. Ullrich Haupt mag auf den ersten Blick nicht als geistiger Mensch, als Professor wirken; doch seitdem er den abendfüllenden Quasi-Monolog von John Osbornes „Richter in eigener Sache“ in Hamburg gespielt hat, kann er die Psychopathologie eines modernen Nervenmenschen sichtbar machen. Das kommt jetzt seinem Kürmann zustatten.

Durch Schüttes sympathische, aber eintönige Seiiosität fällt dem Registrator eine Initiative zu, auf die Peter Frankenfeld in Zürich diskret verzichtete. A. Michael Rueffer, der Frankfurter Registrator, holte alles an Gedankenschärfe und Spielführereigenschaften aus dem Text, was dieser Part überraschenderweise auch hergibt. In Frankfurt war – wenn man’s überspiel sagen darf – Rueffer der Mephisto, der seinen trockenen Dr. Faust durch dessen Leben führt.

Eine leichte Enttäuschung bereitete Carmen-Reiate Köper, die Frankfurter Antoinette. Bei der Profilierung des verführerischen Dämons hätte der Regisseur Buckwitz unerbittlicher sein sollen.

Die Premiere von „Biografie“ hatte in Frankfurt einhelligen Publikumserfolg zu verzeichnen, sofern man auf den Schlußapplaus sieht. Szenenbeifall kam seltener, Lacher setzten viel später ein als beim Züricher Premierenpublikum, das reaktionsfreudiger zu sein scheint und auch die Eigenarten seines Max Frisch besser kennt als die Frankfurter. Diese fühlten sich zu Heiterkeit ers: ermächtigt, als der die Leber Kürmanns ununtersuchende Arzt (Frank Rehfeldt) sich offen als Komiker gab.