Von Wolfram Siebeck

Die Süddeutsche Zeitung beklagte unlängst die Wortentwertung am Beispiel des aus unserer Sprache verschwundenen Jünglings. Es stimmt, er ist weg. Unsere Damen hat es besonders hart getroffen.

Reden wir nicht davon, daß uns die Filmkritiker, die bei drohender Wortentwertung einfach den Diskantsatz erhöhen, als Ersatz den Protagonisten beschert haben. Der macht sich zwar gut, besonders wenn er frustriert ist und den latenten Faschismus von irgendwas denunziert. Aber mit einem richtigen Jüngling, wie noch bei Schiller der Protagonist hieß, kann er es nicht aufnehmen.

Nein, reden wir davon, wovon Dr. Lee E. Farr redet: Von der aus unserer Küche verschwundenen Stille, in der man die Nadeln fallen hörte. Wie schraken wir früher zusammen, wenn Großmutter die Nadeln aus den Fingern fielen! Heute, das wissen wir auch ohne die jetzt veröffentlichten Untersuchungen des amerikanischen Arztes, herrscht dort ein Lärm wie in einer alten Kesselschmiede. Da muß schon die Großmutter selber zu Boden fallen, und wenn sie nicht gerade ein paar Suppenteller in der Hand hat, ist ihre Chance, dabei gehört zu werden, nicht einmal groß; denn die Kaffeemaschinen, die Toaströster und die Staubsauger übertönen alles und wirken nach Dr. Farr ungünstig auf den Gemütszustand der Hausfrau. Wenn sie in diesem Höllenspektakel das Mittagessen zubereitete, könne sie die Küche nicht mehr mit der nötigen Gelassenheit verlassen.

Wem sagt er das! Erst gestern war ich in der Küche, um mir mein Nachtessen zu machen (drei Eiswürfel in ein Wasserglas, vier Eßlöffel Scotch auffüllen, vorsichtig rühren, abschmecken, eventuell Scotch nachgießen). Es dauerte nicht einmal so lange, wie meine Hausfrau braucht, um das Mittagessen zuzubereiten, und doch bemerkte ich schon beim dritten Abschmecken, wie etwas mit Getöse zu Boden fiel. Eine Nadel konnte es nach Dr. Farr nicht sein. Eine Großmutter haben wir auch nicht in der Küche – also sah ich mich vorsichtig um. Klirrte es da nicht schon wieder? Tatsächlich, es war die Kaffeemaschine. Ich hatte sie vom Kühlschrank gestoßen.

Betroffen schmeckte ich noch einmal, ab. Dann sah ich, daß der Toaströster nicht mehr an seinem Platz stand. Der Sturz hatte ihm nichts ausgemacht; die Scherben waren wohl von der Kaffeemaschine. Ich nahm also den Staubsauger, um sie aufzusaugen. Dabei konnte ich beobachten, wie sein Geräusch und der Lärm der zersplitternden Flasche, die ich mit der elektrischen Schnur vom Tisch stieß, tatsächlich schädlich auf den Gemütszustand der Hausfrau wirkten: Sie stand plötzlich ohne die nötige Gelassenheit in der Küchentür. In diesem Moment sickerte mein Nachtessen in den Staubsauger, und es gab Kurzschluß. Die nächsten Sekunden widerlegten die Theorie des amerikanischen Arztes: Es wurde so still, daß man eine Nadel hätte zu Boden fallen hören können.