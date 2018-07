Von Zweistein

Die Lehrer Adam, Bertram, Christof und Deuter unterhielten sich unlängst über die vier Schulen, an denen sie lehren. Was die Herren sagten, stimmte nicht immer; doch soviel ist sicher: Jede Aussage eines Lehrers, in der seine Schule vorkam, war zutreffend. Anzumerken ist noch: Jeder der vier Lehrer ist nur an einer, und keine zwei sind an derselben Schule tätig.

Ich habe einen Teil des Gesprächs mit angehört und mir von jedem Lehrer drei Aussagen notiert: Adam: „Die Goethe-Schule war noch bei keinem

Sportfest einer anderen Schule überlegen.“

„Die Lessing-Schule beteiligt sich nie an Sportfesten.“

„Die Mädchen der Kant-Schule haben gestern einen Ausflug gemacht.“

Bertram: „Herr Adam lehrt an der Schiller-Schule.“