Haben Sie Zeit am nächsten Freitagnachmittag? Heute in acht Tagen? Ich würde Sie dann gern zu einem Damenkaffee mitnehmen. Es handelt sich um einen exklusiven Kreis, Frau Präsident persönlich lädt ein. Ich habe schon im letzten Jahr an dieser Einladung teilgenommen, weil mein Mann, wie Sie wissen, eine leitende Stellung übernommen hat. Es war ein reizender Nachmittag. Wollen Sie diesmal nicht mitkommen?

Sie müssen doch langsam lernen, sich auch in solchen Kreisen richtig zu bewegen.

Die Damen, die eingeladen werden, sind ausschließlich Gattinnen von Professoren, Direktoren, Ärzten und vom Herrn Generalstaatsanwalt, aus den besten Kreisen, das kann man ruhig sagen.

Natürlich, für Sie als Japanerin ist es schwierig – schon rein sprachlich gesehen – mit den Damen Konversation zu führen. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde mich in Ihrer Nähe halten. Sie werden es schon lernen.

Man muß ja nur versuchen, ein bißchen Geselligkeit zu üben. Wir Deutschen sollen ja angeblich so ungesellig sein.

Drüben in den Vereinigten Staaten hat man immer Partys und viele Abendgesellschaften, wissen Sie. Ach ja, Sie waren ja selber einmal in Amerika.

Mein Mann war kürzlich vierzehn Tage drüben. Es hat ihm sehr gut gefallen. Er ist ganz in der amerikanischen Denkweise aufgegangen.